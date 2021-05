La UNED impulsa cuatro proyectos destacados en Teruel vinculados a la lucha contra la despoblación

Acogerá la segunda cátedra de esta universidad sobre drones y aviación y un instituto de investigación con vocación internacional

TERUEL, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha aprobado el desarrollo de cuatro iniciativas destacadas en la provincia de Teruel, vinculadas a la lucha contra la despoblación, que van a comenzar a dar sus primeros pasos con el objetivo de ofertar actividades a partir del próximo curso 2021-2022.

Agrupadas bajo el proyecto 'La UNED y el territorio: la universidad ante el reto de la despoblación', se van a dar a conocer este viernes, 14 de mayo, en Teruel, en un acto presidido por el rector de la UNED, Ricardo Mairal, y el ministro de Universidades, Manuel Castells.

Mairal ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que uno de sus objetivos como rector de la UNED es que los 61 centros territoriales "se utilicen como respuesta al reto demográfico", y el de Teruel "es el referente en el que queremos inspirar toda la política de revitalización" de los mismos.

Esta acción pasa también por el impulso a la investigación, la transferencia del conocimiento, la divulgación y el fomento de políticas de emprendimiento y empleabilidad en estos centros, que se sumarán a su función habitual de impartir tutorías presenciales a los estudiantes de grado y máster.

Mairal ha manifestado que la UNED ha contribuido "de forma notable al desarrollo del reto demográfico desde sus inicios", con esa red de 61 centros en España, a los que se suman 14 en el exterior --a los que próximamente se unirán dos nuevos en Portugal y Marruecos--.

Esto se debe a que nació "con una profunda vocación social", "apostando por la igualdad al acceso a los estudios de superiores universitarios", independientemente de la condición, lugar de residencia y edad, ha dicho el rector, destacando que muchos de sus centros están localizados en el ámbito rural.

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Ricardo Mairal ha considerado que es momento de luchar contra la despoblación a través de la economía del conocimiento, teniendo en cuenta "las especificidades y necesidades del ámbito local, que hoy son irrenunciables". Ha esgrimido que la universidad genera ciencia y conocimiento, es decir, "la esperanza racional para la construcción de un futuro mejor".

Ha agregado que la UNED trabaja "con mucha humildad y con el firme compromiso de revertir esa investigación a la sociedad, a la que nos debemos", especialmente en un momento "como el actual, donde es necesaria la ilusión" y "soluciones" con la "esperanza depositada" en la ciencia.

Los proyectos que se presentan en Teruel quieren atender a los "desafíos del territorio". Según ha enumerado, se va a crear un aula en la localidad de Alcañiz, dependiente del centro de la UNED en Teruel; una cátedra sobre 'Drones y Aviación Comercial'; un Instituto de Investigación en Humanidades y Patrimonio Histórico, y un Centro de Orientación y Empleo. Posiblemente, en un futuro próximo, habrá otra en el municipio turolense de Calamocha.

Sobre la nueva aula, Mairal ha detallado que impartirá titulaciones de grado y el curso de acceso para mayores de 25 y 45 años por la "vocación social" de la UNED para proporcionar los estudios universitarios a todas las personas, "que queremos seguir acrecentando".

En cuanto al Instituto de Investigación en Humanidades y Patrimonio Histórico, el rector ha indicado que se enmarca dentro del objetivo de potenciar la transferencia del conocimiento, la investigación y la divulgación científica.

En él, se llevarán a cabo programas de formación, cursos de postgrado, programas de doctorado, cursos de divulgación científica y la solicitud de proyectos de investigación internacional para "preservar el riquísimo patrimonio artístico que hay en Alcañiz" y que "queremos convertir en el centro internacional de investigación", ha expuesto Ricardo Mairal.

CÁTEDRA 'DRONES Y AVIACIÓN COMERCIAL'

La creación de la Cátedra UNED 'Drones y Aviación Comercial' se inscribe asimismo en este objetivo de potenciar la transferencia del conocimiento y se vincula con el Aeropuerto de Teruel, el mayor de Europa destinado al estacionamiento de aviones, donde también se realizan tareas de mantenimiento y reciclaje de aeronaves y donde esta semana ha operado el primer vuelo comercial.

El rector ha señalado a Europa Press que el campo de los drones representa, en la actualidad, uno de los ámbitos de investigación "más importantes" y ha mencionado que la UNED es una universidad "muy atenta a los desafíos de la sociedad" para poder dar respuesta "con nuestra investigación" a los "principales desafíos".

Se trata de la segunda cátedra de la UNED, la primera se creó hace dos años en su centro de Ponferrada sobre turismo sostenible, si bien está previsto que próximamente se constituya alguna más.

Esta cátedra tendrá como objetivo desarrollar prototipos y servicios basados en drones, así como normativa y regulación sectorial; contratos concertados para emprendedores; prácticas universitarias; programas de formación y cursos de divulgación, así como todas las actividades propias de una cátedra universidad empresa.

EMPRENDIMIENTO

El cuarto proyecto es la puesta en marcha de un Centro de Orientación y Empleo, que tendrá una oficina presencial en el centro asociado de Teruel, en estrecha relación con todo el tejido empresarial de la provincia. El propósito es "que nuestros estudiantes, una vez que terminar sus titulaciones, puedan competir con solvencia en los mercados nacionales e internacionales, presentes y futuros", así como favorecer proyectos de creación de empresas. Mairal.

Con esta finalidad, se impartirá formación y se analizarán estudios de viabilidad de los proyectos, "todo en relación con las necesidades de demanda el tejido económico", con una modalidad sempresencial, que es la ofrece la UNED, con tutorías presenciales, cursos virtuales y recursos digitales, "porque es algo imperativo hoy en día", ha defendido.

PANDEMIA

El rector de la UNED ha reconocido que la pandemia del coronavirus ha traído "tiempos muy complicados para todos", en los que ha habido que tomar decisiones "ante escenarios inéditos y desconocidos" por una crisis "sin precedentes en los últimos cien años".

En esta universidad han tenido que desplegar una tecnología para realizar los exámenes, que se hacían de forma presencial, reuniendo a 160.000 alumnos de forma simultánea en sus 61 centros territoriales y 14 del exterior, alcanzando hasta 300.000 convocatorias de pruebas.

"Fueron situaciones complicadas, pero la UNED reaccionó con valentía, profesionalidad, solvencia y rigor y pudimos dar respuesta", con una tecnología propia "de la que todos nos debemos sentir muy orgullosos" y que ha sido desarrollada por investigadores de su centro de Barbastro.

Fue presentada hace un año y ha dado sustento al Ministerio de Justicia para el examen de acceso a la abogacía y al Ministerio de Administración Territorial y Función Pública, ha relatado Mairal. "Creo mucho en la colaboración y todo aquel que necesite a la UNED puede contar con ella porque es la universidad de todos, al servicio de la sociedad", ha subrayado.

En estos momentos, se mantiene la no presencialidad de los exámenes en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dada su singularidad, y puesto que existe "incertidumbre" respecto a la situación sanitaria y además la vacuna no ha llegado todavía a todos. Mairal ha apostillado lo siguiente: "Entiendo que en otras universidades se hagan presenciales, pero la UNED es el mayor campus de Europa y, por ahora no nos queda mas remedio que hacerlos así".

No obstante, ha deseado poder recuperar "pronto" esa presencialidad: "Ojalá en la próxima convocatoria podamos ya volver a lo que ha sido nuestro signo de identidad, que son los exámenes presenciales".