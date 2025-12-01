La Unidad de Apoyo al Docente atenderá consultas legales y psicológicas y responderá en pocos días

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, y el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha la Unidad de Apoyo al Docente (UAD) y la web 'www.apoyodocente.catedu.es', ya operativa, para "acompañar a los docentes en aquellas dudas que tengan y los problemas que les preocupen", en los ámbitos de la orientación legal, psicológica y emocional, la concienciación social y la dignificación de su labor. Las respuestas llegarán en siete o diez días.

Así lo ha indicado la consejera, Tomasa Hernández, este lunes en rueda de prensa, quien ha hecho hincapié en que más del 80% de los docentes ha manifestado síntomas de ansiedad o depresión en los últimos años, casi la mitad considera su trabajo muy estresante y el 40% sufre agotamiento profesional y baja motivación, una situación agravada además por la alta conflictividad en las aulas y la falta de reconocimiento social de la profesión.

"Las aulas han cambiado, el contexto no es siempre el mismo y ahora es muy cambiante", ha expuesto la consejera, señalando que "los docentes se enfrentan a comportamientos disruptivos en el aula, hay una diversidad muy amplia entre el alumnado y eso genera estrés laboral o agotamiento" por lo que maestros y profesores necesitan sentirse acompañados y encontrar a quién dirigirse para resolver sus dudas u obtener apoyo puntual "ante una situación problemática".

"El profesorado siente que no tiene la autoridad que debiera en el aula y que en el ámbito social la labor que realiza no tiene la valoración que merece", ha lamentado Hernández, realzando que "la labor docente es importantísima, los alumnos estarán más felices si los docentes están más seguros o mejor tratados en el aula y fuera del aula y esto repercutirá en la calidad que reciben nuestros alumnos".

La consejera ha sido clara: "Queremos transmitir que ante las dudas que puedan tener queremos que sepan que detrás está la Administración ayudándoles y apoyándoles, tienen que saber que la Administración está con ellos; es la filosofía de esta página".

"Ellos, a veces, se sienten solos en la toma de decisiones y cuando se puede compartir es más fácil", ha enfatizado la consejera de Educación.

"Si dejamos transcurrir más tiempo, una respuesta tardía tampoco sería eficaz", ha expresado Tomasa Hernández, quien ha observado que los docentes "emprenden retos todas las mañanas, han recibido formación para transmitir conocimientos, el entorno escolar es muy complejo y tienen que atender diferentes situaciones", apostando por formarles en acoso y diversidad en el aula.

El Departamento ha reordenado todos los recursos de que dispone la Administración en este ámbito para ponerlos a disposición de los docentes en una web "sencilla e intuitiva", que gestionará la Dirección General de Personal y Formación, "que aglutina equipos multidisciplinares".

APOYO INTEGRAL

El director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello, ha afirmado que "esta unidad va a dar un servicio social de apoyo integral", aportando bienestar emocional porque "el bienestar docente es importante para el Departamento y depende de toda la comunidad educativa poner en valor el prestigio de la labor docente".

Cabello ha comentado que se ha puesto en marcha la UAD "después de un proceso de escucha" con sindicatos, agentes sociales y otros miembros de la comunidad educativa, apuntando que atenderán las consultas la inspección educativa, el servicio de mediación, las mentorías de convivencia y el equipo autonómico de convivencia.

"Es labor de esta Administración reducir la burocracia y compaginar la efectividad con el uso efectivo de los recursos en los centros", ha añadido Cabello.

El tratamiento será individualizado y se mantendrá la confidencialidad. Se abordarán problemas como los conflictos entre compañeros o con los equipos directivos, también los alumnos con situaciones problemáticas, pudiendo participar todos los docentes de centros sostenidos con fondos públicos, los 27.000 de la red pública y de la concertada.

"Podemos ayudar con los problemas del devenir de la actividad docente o la demanda de recursos didácticos y materiales", ha continuado el director general, avanzando que la UAD irá creciendo "en función de las necesidades y los problemas".