La Universidad de Zaragoza eleva su presupuesto un 5,7% hasta los 390,5 millones de euros

La vicerrectora de Economía de la Universidad de Zaragoza, Paloma Apellániz. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza verá aumentado su presupuesto en 2026 en un 5,7% hasta los 390,5 millones de euros, cantidad para la que el Gobierno de Aragón aumenta su aportación hasta los 273 millones de euros --el 70% del total-- y los ingresos propios de la institución académica pierden peso --pasan del 22,7% a 21,4%--.

La vicerrectora de Economía, Paloma Apellániz Gómez, ha presentado este jueves el Anteproyecto ante el Consejo de Gobierno y, tras el periodo de alegaciones, el documento será sometido a aprobación en una próxima sesión de este órgano y posteriormente se elevará al Consejo Social para su ratificación.

Los ingresos previstos ascienden a 390.527.097 euros y proceden de diversas fuentes de financiación. La aportación del Gobierno de Aragón continúa siendo la principal, con 273.390.787 euros, lo que representa aproximadamente el 70% del total.

La Financiación Básica recogida en el Modelo Global de Financiación asciende a 210.813.213 euros. Con ello se alcanza por primera vez la cobertura del 100% de los gastos estructurales de la Universidad, coincidiendo con el último año de vigencia del modelo.

A esta cifra se añaden las regularizaciones correspondientes a los incrementos retributivos consolidados en ejercicios anteriores y a la compensación por la bajada de tasas universitarias, que suponen 21.328.146 euros adicionales.

En materia de inversiones, se incluyen los importes correspondientes al Contrato Programa de Grandes Obras en Infraestructuras, que en 2026 registra un aumento significativo, ya que el importe consignado asciende a 19 millones de euros, debido a que, al tratarse del último año de aplicación del Contrato, se incluyen remanentes que no se habían ejecutado en años anteriores y que está previsto finalizar en este ejercicio.

Asimismo, se incorpora el millón de euros de Financiación por Objetivos destinado al contrato programa para una Universidad Abierta, Verde y Saludable (CP AVA), orientado a actuaciones en sostenibilidad y promoción de la salud en los campus. Además, se recogen los 9 millones de euros del Contrato Programa destinados a complementos retributivos del PDI.

El convenio con el Departamento de Sanidad para plazas vinculadas aporta casi 3,2 millones de euros, reflejando el incremento de profesorado en áreas sanitarias.

La financiación de los Institutos Universitarios de Investigación asciende a 2.144.657 euros, con un crecimiento del 3%. El resto de ingresos del Gobierno de Aragón incluye, entre otros conceptos, la financiación de la ampliación de plazas del Grado en Ingeniería Informática en Zaragoza y Teruel, iniciada ya en el ejercicio anterior, así como el apoyo a contratos predoctorales, Universa, el Consejo Social y otras subvenciones procedentes de distintos departamentos del Ejecutivo autonómico.

INGRESOS PROPIOS

La segunda gran fuente de financiación son los ingresos propios, que representan el 21,4% del presupuesto. Incluyen los ingresos por matrículas, por investigación y transferencia, y otras actividades y servicios universitarios.

Además de los ingresos por matrículas, que se mantienen estables, destacan los ingresos vinculados a la investigación y la transferencia que tienen un comportamiento dispar. Los proyectos de investigación competitivos registran una bajada en torno al 7%, debido en parte a la finalización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que tuvo su impulso extraordinario de los años 2022-2023.

En cambio, los proyectos colaborativos gestionados a través de OTRI crecen más de un 34%. En ellos la Universidad de Zaragoza participa como socio científico, y este incremento responde al hecho de que muchas empresas y entidades están optando por concurrir a convocatorias públicas en colaboración, en lugar de realizar encargos directos, lo que explica la evolución diferenciada de ambas líneas de actividad.

La compensación por utilización de infraestructuras asciende a cerca de un millón de euros, con un incremento del 12% respecto al año anterior. El resto de ingresos propios incluye, entre otros conceptos, los procedentes de los colegios mayores y Residencia Universitaria de Jaca, las matrículas de estudios propios, publicaciones, el Hospital Veterinario, el Servicio de Prácticas Odontológicas y diversas prestaciones de servicios.

Las transferencias procedentes de empresas privadas, asociaciones sin ánimo de lucro y entidades financieras ascienden a 13,6 millones de euros. Se prevé una ligera disminución en el número de contratos gestionados a través de OTRI por la ralentización en la actividad.

El mecenazgo de entidades financieras crece algo en relación con los niveles del año anterior. La financiación procedente del Gobierno de España crece un 2,7%. Aumentan los contratos asociados a los programas Ramón y Cajal y los contratos predoctorales.

Se mantiene la financiación del Programa María Goyri, destinada a la incorporación de Ayudantes Doctor, que asciende a 3,8 millones de euros.

Asimismo, se incrementa la subvención para la ampliación de plazas del Grado en Medicina en Zaragoza y Huesca, que alcanza 1.185.000 euros --frente a los 735.000 euros recogidos en el presupuesto de 2025--.

Por el contrario, desaparece la financiación vinculada al Plan de Microcredenciales, dotado en 2025 con 1.316.000 euros.

Las transferencias procedentes del exterior aumentan respecto un 14% respecto del año anterior, impulsadas, entre otros, por el crecimiento de distintos programas ERASMUS. Los fondos procedentes de administraciones locales y otros organismos públicos, destinados, entre otros conceptos, a cátedras institucionales, crecen un 12%.

GASTOS

Las partidas de ingresos de carácter finalista, incluido el remanente de tesorería afectado, se destinarán a las acciones de investigación, captación de talento, digitalización y objetivos de sostenibilidad y promoción de la salud para las que han sido concedidos.

La Transferencia Básica y otros ingresos genéricos se destinarán a mantener de precios de matrícula, a la mejora de la plantilla de personal, a financiar el programa propio de investigación, a cubrir los gastos de la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas, a mantener los beneficios para estudiantes en situación de vulnerabilidad y a otros gastos cuyo crecimiento viene derivado de variaciones en los precios de los contratos externos que están siendo afectados por la inflación.

CERCA DE 260 MILLONES EN PERSONAL

En este contexto, la principal partida de costes es la correspondiente a gastos de personal, que asciende a 258,6 millones de euros en los que están incluidos tanto los costes genéricos como los costes finalistas y que contemplan la consolidación de los incrementos retributivos del personal al servicio de la Universidad. Los gastos de Investigación y transferencia experimentan una disminución en torno al 3,6% acorde con las partidas de ingresos que se espera recibir para estas actividades.

Se recogen los gastos asociados a ingresos procedentes de convocatorias competitivas, así como los derivados de la financiación para Grupos e Institutos de Investigación. Se incluye, además, en este epígrafe, la asignación de 1,3 millones de euros de fondos de la Universidad para programas propios de investigación.

Es un paso más hacia el compromiso de alcanzar 1,5 millones en los seis años de mandato. La partida para Bibliotecas se acerca a los 3 millones de euros.

La partida de Infraestructuras y mantenimiento cuenta este año con 23,3 millones de euros, que crece porque aquí están incluidos los 19 millones que se esperan por este concepto en el Contrato Programa de Grandes Obras e Infraestructuras, si bien hay que añadir los gastos asignados para obras de Reforma, Ampliación y Mejora -RAM- así como los contratos Mantenimiento para seguir mejorando la sostenibilidad y la eficiencia de las instalaciones.