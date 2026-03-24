Unizar y Fundación Ibercaja crean una cátedra pionera para abordar los retos de la infancia y la adolescencia

La Universidad de Zaragoza y la Fundación Ibercaja presentan la Cátedra de Apoyo a la Infancia y Adolescencia en la sala Amar y Borbón del edificio Paraninfo de Unizar. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza (Unizar) y la Fundación Ibercaja han presentado este martes 24 de marzo la nueva Cátedra de Apoyo a la Infancia y Adolescencia, una iniciativa de carácter social y enfoque pluridisciplinar que busca generar conocimiento y propuestas en torno a los principales desafíos que afectan a niños y jóvenes, especialmente en ámbitos como la educación, la inclusión o los entornos digitales.

La cátedra ha sido presentada en la sala Amar y Borbón del Paraninfo de la universidad por la rectora de Unizar, Rosa Bolea; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; y la directora de la nueva estructura, la profesora de Derecho, Aurora López.

Durante su intervención, Bolea ha subrayado el carácter pionero de esta iniciativa dentro de la institución académica. "Es la primera cátedra que tenemos en la Universidad de Zaragoza cuyo objetivo es la infancia y la adolescencia", ha destacado, al tiempo que ha recordado que este tipo de estructuras permiten "tener una comunicación directa con la sociedad" y trasladar el conocimiento universitario a problemas reales.

La rectora ha incidido en que la creación de esta cátedra "refuerza el compromiso con los más jóvenes, con la educación entendida como una herramienta esencial para la protección de los derechos y la igualdad de oportunidades", y ha agradecido el respaldo de Fundación Ibercaja, a la que ha definido como un "compañero de viaje destacado" en iniciativas de carácter social.

UNA ALIANZA CON VOCACIÓN SOCIAL

Desde la Fundación Ibercaja, su director general, José Luis Rodrigo, ha enmarcado la cátedra en la trayectoria histórica de la entidad, que este año celebra su 150 aniversario. "Para Fundación Ibercaja, hoy es un día de sentirnos orgullosos. Es la primera cátedra en temas sociales que firmamos con la Universidad de Zaragoza", ha señalado.

Rodrigo ha subrayado que la infancia y la adolescencia han sido "la máxima preocupación histórica" de la fundación y ha advertido de los nuevos retos que afrontan las generaciones más jóvenes. "Hoy existen peligros que antes no existían, como los derivados de la digitalización o las redes sociales, y debemos preocuparnos todos", ha afirmado.

En este sentido, ha resaltado que la cátedra nace con la vocación de "generar conocimiento y nuevas propuestas que contribuyan a mejorar la vida de niños, niñas y jóvenes, especialmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad", reforzando además la colaboración entre universidad y sociedad.

La nueva cátedra se suma a otras dos iniciativas conjuntas entre ambas instituciones, como la Cátedra de Innovación Bancaria y la Cátedra Mobility City, consolidando una relación de colaboración estratégica.

ENFOQUE PLURIDISCIPLINAR Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La dirección de la cátedra recae en la profesora de la Facultad de Derecho Aurora López Azcona, quien ha explicado que el proyecto nace tras años de trabajo previo y con una clara vocación transversal. "No es una cátedra jurídica, es una cátedra que queremos abordar desde una perspectiva pluridisciplinar, trabajando también con ámbitos como la educación o la sanidad", ha indicado.

López ha coincidido en que uno de los ejes fundamentales será la transferencia de conocimiento, junto a la formación y la investigación. "En ciencias sociales también hacemos ciencia, y queremos que ese conocimiento llegue a las adminsitraciones, a las entidades y a la sociedad", ha expuesto.

Además, ha recordado que la cátedra estará abierta a la colaboración con agentes externos a la universidad. "Queremos crear puentes entre el mundo académico y la realidad social de la infancia y la adolescencia", ha afirmado.

Entre las primeras líneas de trabajo, la directora ha avanzado que se abordarán cuestiones como la protección del menor en entornos digitales, la inclusión de menores con discapacidad, la situación de menores extranjeros o el acoso escolar, problemáticas que, según ha indicado, "son cada vez más complejas y requieren un enfoque integral".

PRIMERAS ACTIVIDADES Y PROYECCIÓN INTEGRAL

La cátedra comenzará su actividad con varias iniciativas ya programadas. Entre ellas destaca la colaboración en el II Simposio de la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia (RUIA), que se celebrará el próximo 4 de junio en Huesca, así como la organización de un congreso internacional sobre protección de la infancia en entornos digitales previsto para finales de 2026.

Asimismo, la cátedra tendrá presencia en foros internacionales, como el XI Congreso Mundial de Infancia y Juventud que se celebrará en Oporto en noviembre de este año.

En este contexto, Aurora López ha defendido la necesidad de impulsar este tipo de estructuras en la universidad. "Existían cátedras similares en otras universidades y creíamos que en Zaragoza hacía falta una iniciativa de estas características que diera cobertura al trabajo que llevamos años desarrollando", ha explicado.

Durante la rueda de prensa, la directora de la cátedra también ha valorado la reciente regulación del uso de dispositivos digitales en las aulas en Aragón. Desde su experiencia como docente universitaria, ha considerado que se trata de "una medida necesaria".

"Los estudiantes llegan a la universidad con problemas de comprensión lectora y de concentración. Creo que hay que compaginar la digitalización con las habilidades básicas como leer, comprender o estudiar", ha dicho, defendiendo un uso equilibrado de la tecnología.

UN INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA SOCIEDAD

La Cátedra de Apoyo a la Infancia y Adolescencia nace con el objetivo de convertirse en un referente en la generación de conocimiento aplicado y en la creación de redes de colaboración a nivel nacional e internacional.

En conjunto, la iniciativa pretende contribuir a la construcción de entornos más seguros, inclusivos y equitativos para la infancia y la juventud, en un contexto marcado por nuevos desafíos sociales y tecnológicos.

La Universidad de Zaragoza y Fundación Ibercaja refuerzan así su apuesta por la transferencia de conocimiento y el impacto social de la investigación, poniendo el foco en uno de los colectivos más sensibles y estratégicos para el futuro: los niños, niñas y adolescentes.