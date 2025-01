Urbanismo aprobará la licencia de demolición y construcción del campo de fútbol la semana próxima

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha avanzado que la próxima semana en el Consejo de Gerencia de Urbanismo se llevará la licencia de la fase 1b de La Romareda, que corresponde a la demolición y construcción del nuevo campo de fútbol, que se han alterado en función de la decisión de construir el nuevo campo portátil en el parking norte.

Serrano ha recordado que la parcela del campo de fútbol son 47.400 metros cuadrados, la edificabilidad de los usos deportivos está en 43.000 metros cuadrados y la licencia lo que contempla es que va a tener capacidad para 43.110 localidades todas sentadas.

Será en el próximo Consejo de Gerencia cuando se eleve la propuesta de resolución de concesión de la licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada. En esa licencia se contemplan también otros espacios, como los relativos al uso deportivo que es la utilización por parte del Real Zaragoza de la tienda de venta de artículos del club, a lo que se suma museo, gimnasio y un restaurante que, "aunque no están en este momento definidas, están contempladas y son actividades que conllevarán en su día la tramitación de otra licencia ad-hoc para estos usos coadyuvantes", ha explicado.

El propio campo de fútbol prevé espacios destinados al servicio de espectadores, para venta de alimentos y bebida, que no están definidos íntegramente, pero que están previstos y también la licencia contempla la celebración de eventos musicales, así como cualquier otro evento de carácter cultural y que ya vienen también con esa posibilidad contemplados en la licencia, porque cada vez que se celebra un evento de estas características conlleva también la tramitación de la licencia oportuna.

Serrano ha aseverado que "se cumple" el cronograma respecto a que el 20 de enero es la fecha prevista de finalización de las obras de la fase 1a.

"EL CRONOGRAMA SE CUMPLE"

"Ese es el escenario que se está barajando y entiendo que en torno al 20 de enero será cuando se finalice o cuando se esté a punto de finalizar los trabajos que estaban contemplados dentro de esa fase 1a. Pero, en cualquier caso, se pueden solapar sin ningún tipo de problema. Es decir, si el día 20 no se ha finalizado la fase 1a, eso no significa que no se pueda comenzar a trabajar en la 1b", ha aclarado.

"El cronograma --ha recalcado-- se está cumpliendo conforme a lo que en su día ya se trasladó y conforme a lo que nuestros técnicos y los técnicos en obra vienen trabajando".

Por otro lado, ha asegurado que no hay límite de tiempo para definir los usos terciarios que tiene que haber en La Romareda al argumentar que la licencia abarca la construcción del estadio y los usos coadyuvantes y, entre ellos, no está el terciario.

"El suelo terciario es otro uso, no tiene nada que ver con esta licencia. No está incluida ni le afecta a esta licencia a los usos terciarios que están contemplados en la pastilla de La Romareda", ha remarcado.

Finalmente, ha añadido que sobre la licencia de La Romareda ya se está trabajando por parte del Gobierno de Aragón en la organización del campo portátil.