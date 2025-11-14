Urbanismo autoriza la apertura de parte de los negocios afectados por el edificio en ruinas de calle Estébanes

Varios agentes de la Policía Local cortan el paso con vallas en la calle de los Estébanes de Zaragoza a causa de la declaración de ruina inminente de un edificio el pasado 31 de octubre. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decretado este viernes la reapertura de parte de los negocios cerrados con motivo de la declaración de ruina inminente del inmueble situado en la calle Estébanes 12-14, en El Tubo.

En concreto, el levantamiento de la orden de desalojo y cese de actividad beneficiará desde este viernes a la Sala Kenbo, a El Patio del Plata y a la terraza del negocio de hostelería Casa Buisán.

El resto de terrazas --Bodegas Almau y Libertad 6-- proseguirán clausuradas provisionalmente, al igual que el tramo de la calle entre la vía Ossau y Bodegas Almau.

"El Servicio de Inspección Urbanística, tras una visita al edificio, y con el informe de Bomberos positivo respecto a itinerarios de evacuación de espacios, ha comprobado que las labores de seguridad y de estabilización mediante apuntalamientos y apeos que se llevan a cabo en el inmueble afectado, así como de pequeñas demoliciones, garantizan restablecer parte de la actividad hostelera afectada", ha expreso el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

"En concreto se observa que el medianil izquierdo del edificio, es decir la pared que da hacia El Plata y Kenbo, ha sido completamente estabilizada y asegurada por el interior del edificio en ruina evitándose su caída, por lo que el uso de los establecimientos y espacios libres colindantes pueden ser nuevamente usados en condiciones de normalidad y seguridad, incluso mientras prosigan las labores de apeo y demolición en el resto", ha apuntado Serrano.

RAPIDEZ

El consejero municipal ha agradecido "el trabajo constante y eficaz" de los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, el Servicio de Inspección Urbanística y los arquitectos municipales, "porque han logrado aplicar agilidad a las soluciones y reducir los plazos previstos, lo que va a permitir retomar la actividad a parte de los hosteleros afectados y minimizar el impacto sobre sus negocios, todo ello con las garantías de seguridad exigibles y que siempre son nuestra primera ocupación y preocupación".

"En solo dos semanas, la mitad del tiempo previsto, hemos conseguido solucionar parte de este problema sobrevenido, y esperamos que el avance de los trabajos traigan buenas noticias la próxima semana para el resto de afectados", ha avanzado Víctor Serrano.

Esta situación tiene su origen en la tarde del viernes 31 de octubre, cuando un desprendimiento en una pared trasera del edificio de Estébanes 12-14 alertó a los servicios municipales.

Tras la inspección técnica de Urbanismo coordinada por tres arquitectos del servicio municipal, se decretó entonces mantener la declaración de ruina inminente del edificio, lo que llevó al cierre de un tramo de la calle, al cese de la actividad de Kenbo y su terraza El Patio del Plata, así como a la clausura de algunas terrazas de bares de la zona.

Acto seguido, el Ayuntamiento, de forma subsidiaria, comenzó las tareas de estabilización del edificio, lo que ha estado implicando el apuntalamiento completo, así como la descarga de elementos y peso de un edificio que se conforma por diferentes cuerpos y todos presentan una degradación severa, sobre todo por el tipo de materiales estructurales, compuestos en su mayoría por madera.

PROPIEDAD PRIVADA

La primera estimación ha supuesto que los negocios afectados tardarían un mes en recuperar la normalidad, pero se ha podido ir reduciendo el plazo conforme han avanzado os trabajos y se ha chequeado el comportamiento y estabilización del inmueble.

El edificio, de propiedad privada, está deshabitado y vacío, tiene interés arquitectónico grado B y en la inspección ya se detectaron algunos elementos --varias columnas de piedra y piezas de forjado y herrería-- que, incluso con la demolición casi total al que será sometido después el inmueble, serán preservados y puestos a salvo según los protocolos de protección de patrimonio establecidos.

La fachada, por su parte, podría mantenerse y con ese objetivo se sigue trabajando, si bien dependerá de la evolución de las tareas y de las garantías de seguridad.