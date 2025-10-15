USJ Sénior comienza el curso 2025-2026 con todas las plazas cubiertas

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Universidad San Jorge (USJ) Sénior ha comenzado este miércoles el curso académico 2025-2026 con todas las plazas cubiertas en los tres títulos que ofrece, el Diploma Sénior en Cultura y Civilización Contemporáneas; el título de Experto en Pensamiento y Creatividad; y el título de Experto en Geopolítica y Seguridad, centrado en el análisis del contexto internacional del siglo XXI.

En total, 343 alumnos, 180 de ellos de nuevo ingreso, han empezado las clases con una lección inaugural sobre la Generación del 27 en Aragón impartida por el escritor y periodista Antón Castro, quien es, además, profesor de USJ Sénior.

Castro ha descrito cómo surge esta "espectacular generación de poetas" que asimilaban la poesía del 98, pero que también introdujeron el modernismo de Rubén Darío y los nuevos aires de Juan Ramón Jiménez.

Así, "renovaron la visión que había del mundo" y surgió el protagonismo de figuras clave de Aragón como Luis Buñuel, que deslumbró por su conocimiento de la cultura española, y Pepín Bello, "que traía un surrealismo aragonés que no estaba formulado".

También ha explicado curiosidades, entre otros, del "increíble artista Salvador Dalí" y de Federico García Lorca, "de quien se decía que era irresistible y con un talento poético inmenso". Para concluir su lección inaugural, el periodista ha realizado un recorrido por diferentes escritores, pintores, cineastas y escultores aragoneses que marcaron este momento histórico.

Además, en este evento también ha intervenido la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, quien ha querido celebrar no solo el inicio de un nuevo curso, sino "la continuidad de un viaje que demuestra que el deseo de aprender no tiene edad, que la curiosidad no se jubila y que el conocimiento sigue siendo el mejor aliado para vivir con plenitud, propósito y pasión".

Este deseo de seguir aprendiendo "es también un acto de valentía, de generosidad y de esperanza" y "os convierte en referentes, en inspiración y en ejemplo para todos nosotros, y sobre todo para vuestras familias y amigos", ha afirmado la rectora.

Por su parte, el presidente del Patronato del Grupo San Valero, Pedro Baringo, ha dedicado unas palabras a los nuevos alumnos destacando "el brillo de los ojos que muestra vuestra ilusión". Además, se ha dirigido a los estudiantes para desearles que "disfruten mucho y que todas vuestras expectativas se hagan realidad".

El arzobispo de Zaragoza y gran canciller de la Universidad San Jorge, Carlos Escribano, ha expresado que es fundamental que los alumnos "sigan empujando con su creatividad para que los programas se enriquezcan cada vez más y el horizonte se amplíe con nuevas propuestas".

El director de USJ Sénior, Carlos Buil, ha anunciado algunas de las novedades de este curso, entre las que destaca la posibilidad de que los alumnos participen en programas de movilidad con otras universidades sénior de Valencia e Italia.

La Universidad San Jorge inauguró USJ Sénior en el curso académico 2019-2020 para dar respuesta a las demandas formativas de personas mayores de 50 años.

Inicialmente, se lanzó el Diploma Sénior en Cultura y Civilización Contemporáneas y, en octubre de 2022, se puso en marcha un segundo programa, el Experto en Pensamiento y Creatividad, que consta de dos cursos académicos.

Para completar esta propuesta formativa, la Universidad San Jorge lanzó el título de Experto en Geopolítica y Seguridad, que tiene una duración de un año y está centrado en el análisis del contexto internacional del siglo XXI, los actores geopolíticos actuales y sus intereses estratégicos, y el conocimiento de la seguridad y de los desafíos en la era de la globalización.