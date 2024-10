Utrillas sigue pendiente del cielo, llama a la prudencia y aplaza al día 9 los actos de Halloween

TERUEL 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad turolense de Utrillas permanece alerta después de que las precipitaciones hayan dejado más de cien litros de agua en las últimas horas en una lluvia constante que, según las previsiones no cesará hasta esta tarde, aunque la predicción meteorológica indica que los cielos no darán tregua hasta el próximo domingo.

"Estamos continuamente pendientes buscando con la brigada los puntos donde puede haber algún tipo de problema, limpiando arquetas y vigilando el cauce del río Mena y la entrada de los barrancos y arroyos", ha asegurado el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, que recuerda que llevan en alerta desde el pasado martes.

El agua acumulada ha ocasionado diversas incidencias tanto en las vías de acceso a la localidad como en muros, garajes y bajos de algunas viviendas. "Nada de gravedad, afortunadamente, algún muro que se ha caído porque estaba poco fijado al terreno o porque presentaba filtraciones de agua y, claro, en las casas cercanas al río ha habido alguna filtración", ha detallado.

Otra de las incidencias más aparatosas, explica Moreno, ha sido la registrada en la base logística del servicio de ambulancias junto al servicio de salud: "Está situada en un montículo y, como ha caído bastante cantidad de agua, al final se les ha filtrado y ayer había dos dedos de agua".

Pese a que la incidencias no están yendo a mayores, el alcalde se muestra cauto y llama a la prudencia de sus vecinos: "La lluvia es constante y, aunque no tenemos un problema grave, ya el martes ante la previsión que teníamos sacamos un bando en el que llamábamos a no salir de casa si no era realmente necesario".

Una recomendación que se entiende en cuanto se pone un pie fuera de la localidad: "Viajar en estos momentos sí que entraña riesgos, porque hay muchos desprendimiento de rocas en las carreteras, como en el caso ayer de la N-222, entre Utrillas y La Hoz de la Vieja, donde la brigada de carreteras actuó tras producirse unos desprendimientos", ha asegurado.

Tampoco el firme resulta seguro, según advierte el regidor municipal: "Hay un volumen de agua tan grande que en muchos puntos la carretera está inundada y hay que extremar la precaución, por lo que todo lo que se pueda hacer más adelante en otras fechas, mucho mejor. Son días complicados y hay que salir a la calle para necesidades básicas, no para cualquier cosa".

LOS ACTOS DE HALLOWEEN SE APLAZAN AL DÍA 9 DE NOVIEMBRE

Utrillas aúna la prudencia y el respeto al luto tras la tragedia que se vive en provincias como Valencia o Albacete, por lo que este jueves ha emitido un bando en el que declara suspendidos todos los actos festivos programados para celebrar Halloween.

"Dada la situación tan catastrófica que se está viviendo, con tantas víctimas, vamos a guardar los tres días de luto como está decretado, y no se realizará ningún acto público que haya organizado el Ayuntamiento, ni el pasacalles que teníamos planificado para el sábado, ni las actuaciones del 'Tren del terror', ni la verbena de la noche".

Una decisión que el Consistorio ya ha comunicado a la comisión de fiestas y a la asociación 'Cocoguagua', organizadora de los actos de Halloween y que traslada los eventos festivos al próximo sábado 9 de noviembre: "Es en solidaridad con la situación dantesca que tenemos. No es momento de hacer ninguna exhibición pública", remarca el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, cuyo equipo de gobierno ha colocado un crespón negro prendado de la bandera nacional en señal de duelo por las víctimas de la DANA.