Utrillas (Teruel) dispone dos teléfonos para que los vecinos reciban productos de primera necesidad sin salir de casa

La DPT pondrá a disposición el lunes una máquina quitanieve para una de las pedanías de Utrillas, Las Palmas de Martín, que está incomunicada

UTRILLAS (TERUEL), 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Utrillas ha puesto a disposición de sus vecinos dos números de teléfono para que se pongan en contacto con la corporación municipal si necesitan recibir productos de primera necesidad en sus domicilios y, de este modo, evitar que salgan de casa, tras dos días de fuertes nevadas en el municipio turolense.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha explicado que con esta iniciativa pretenden que "sobre todo, las personas mayores y con problemas de movilidad estén atendidas y no tengan que salir de casa" porque "no es fácil transitar por el municipio en estos momentos".

"Hemos hecho caminos para moverse por las calles, pero como no para de nevar, acaban cubriéndose otra vez. Por eso, lo mejor es que no salgan, ya se lo hemos aconsejado a través de varios bandos y redes sociales. Por favor, que no salgan a no ser que sea imprescindible. Nosotros les acercamos lo que necesiten de primera necesidad", ha añadido.

El Ayuntamiento ha adquirido 12.000 kilos de sal para esparcirlo por este pueblo minero y la brigada municipal trabaja desde el jueves para mitigar los efectos de la borrasca 'Filomena', "porque han caído unos 20 centímetros". Se está priorizando la limpieza de los accesos al centro de salud, las tiendas, supermercados y la gasolinera, es decir, "todo lo que es básico e imprescindible", ha subrayado Moreno.

En palabras del edil, hay que esperar a que aumenten las temperaturas, porque este sábado no han subido de los cero grados y así "la nieve difícilmente se derrite", ha comentado. "Hay que aguantar y esperar a que el lunes tengamos más medios".

INCOMUNICADA UNA PEDANÍA

Asimismo, una de las pedanías de Utrillas, Las Palmas de Martín, donde reside una veintena de personas, se encuentra en estos momentos incomunicada. "Ha pasado la máquina quitanieve al mediodía pero en cuestión de tres horas se ha vuelto a acumular nieve. Hemos llegado a los dos kilómetros, pero hay 2,5 más, donde la altura de la nieve es de 30 centímetros y no podemos pasar con las palas".

Por ello, Moreno ha solicitado a la Diputación de Teruel uno equipo quitanieve para abrir la circulación de esta población. "Esta tarde me ha llamado el viceprensidente de la DPT para confirmarme que el lunes tendremos la quitanieve para Las Palmas de Martín", ha resaltado el edil.

Asimismo, el alcalde de Utrillas ha confirmado que, ante las dificultades para desplazarse que han tenido los trabajadores de varias empresas del polígono industrial de Los Llanos, este domingo se parará su producción. "Los más de 300 trabajadores de Tervalis, Draxton Fundiciones y Prefabricados Francisco Hernández no vendrán a trabajar el domingo porque muchos residen en otros pueblos y les es imposible desplazarse", ha detallado.