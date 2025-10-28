La UZ impartirá un curso gratuito de IA generativa a los 6.500 alumnos de primer curso con certificación europea

Presentación del curso gratuito de IA generativa a los 6.500 alumnos de primer curso de la UZ con certificación europea - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza (UZ) impartirá un curso gratuito de Inteligencia Artificial (IA) generativa a los 6.500 alumnos de primer curso de todos los grados de las cinco ramas del conocimiento --ciencias, ciencias sociales, humanidades, tecnología y sanitaria-- con certificación europea a través de la plataforma Europass y reconocimiento de un crédito ECTS.

Es un curso online, supervisado por más de 20 con tutores que son profesores de la propia UZ, de 25 horas de duración entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 y, a partir de finales de noviembre, todos los alumnos estarán inscritos de forma automática a través de la plataforma docente y reconocerá con 1 crédito de ECTS.

Esta diseñado por la Universidad de Zaragoza, con material propio y conforme surjan nuevos avances en IA a lo largo de la impartición del curso se irán incorporando al contenido. Será una formación abierta, al ser online, pensada de manera asíncrona, para que los estudiantes lo puedan organizar y compaginar con sus estudios y sus prácticas, con su día a día. Se facilitará su realización desde cualquier lugar, en cualquier momento para que se pueda realizar de una forma flexible.

Esta iniciativa pionera en Aragón y a la vanguardia de las universidades españolas ofrecerá a los estudiantes las competencias digitales necesarias para desenvolverse en el panorama actual y en el futuro.

El curso lo ha presentado la consejera la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés; la rectora de la Unizar, Rosa Bolea; el vicerrector de Política Académica; Luis Morellón; y el vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fabra.

En rueda de prensa, Claudia Pérez Forniés ha subrayado que por primera vez, en Aragón y de forma pionera también en España, una universidad pública ofrece un programa formativo de estas características.

Pérez Forniés ha explicado que el estudiante no solamente va a adquirir conocimientos de vanguardia, sino que además va a obtener una acreditación reconocida en toda Europa y ampliará sus oportunidades académicas y sobre todo profesionales. "Nuestro objetivo es aumentar la empleabilidad y seguro que lo vamos a conseguir", ha enfatizado.

Tras reafirmar el compromiso del Gobierno de Aragón con la "excelencia académica" apostando por un sector "clave" de futuro para los estudiantes ha aseverado que la IA es la "llave" y esta formación de vanguardia va a impulsar la alfabetización en esa IA y a potenciar la autonomía digital de todos los alumno que es "esencial" para el futuro laboral de los egresados.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

"Queremos conseguir esa alfabetización en inteligencia artificial", ha manifestado la rectora de la UZ, Rosa Bolea, al citar cursos de IA realizados el pasado curso académico dirigidos al profesorado, investigadores, personal técnico de gestión y servicios.

"Nuestra comunidad ya está usando herramientas basadas en inteligencia artificial que ya usamos en el día a día". Ha citado las plataformas educativas con funciones inteligentes como Moodle 4.5 o las soluciones de Microsoft con Copilot.

Todo esto forma, ha comentado Bolea, parte de un plan "mucho más amplio" que busca consolidar una universidad más inteligente, más sostenible y más inclusiva, donde la IA sea un instrumento estratégico al servicio de la docencia, la investigación y la gestión.

"Ahora --ha indicado-- ha llegado el momento de dar un paso más, de acercar la IA generativa al estudiantado, porque se trata de una competencia digital fundamental no solo para el desarrollo académico y profesional de todos estos estudiantes, sino también como parte de una formación a lo largo de la vida que les permita adaptarse a todos los cambios tecnológicos y sociales de un futuro en el que la IA estará presente en todos los ámbitos".

La rectora ha precisado que la IA no es solo una herramienta técnica es "una nueva forma de pensar" y el profesorado tiene que ser consciente de que "no se va a aprender igual que hace unos años teniendo estas herramientas". Por ello, ha considerado que hay que cambiar muchos modelos docentes en la UZ y aprovechar estas herramientas que confieren una "nueva forma de pensar, de crear, de aprender y de trabajar".

Ha abogado por compartir con los estudiantes la importancia de la IA de comprenderla, de "usarla con criterio" y de participar activamente en esta transformación.

OFERTA POTENTE

El vicerrector de Política Académica, Luis Morellón, ha argumentado la impartición de este curso porque el objetivo es que la oferta académica de la UZ sea "lo más potente y lo más adecuada a las necesidades sociales del momento". Ha abogado por proporcionar a los estudiantes una formación no sólo en contenidos de los programas oficiales, como los grados, sino más allá, favoreciéndoles que realicen actividades y formaciones académicas complementarias a su formación.

Sobre el proceso técnico del curso ha informado de que la institución académica tiene la plataforma o anillo digital Moodle, donde se va a alojar el curso de IA generativa, donde se va a dar de alta de forma automática a todos los estudiantes de primero.

En la franja temporal de diciembre a marzo el estudiante tendrá flexibilidad total para poderlo realizar y se han tenido en cuenta las vacaciones de Navidad y el periodo de exámenes para que el estudiante tenga el margen suficiente para que lo pueda realizar.

Se hará un seguimiento con el objetivo de que en cursos próximos, según cómo funcione, y con la retroalimentación que aporten los estudiantes y los datos, poder ofertarlo en futuras ediciones a todos los estudiantes de la Universidad Zaragoza, lo que supondría llegar a más de 30.000 universitarios.

DOBLE OBJETIVO

El vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fabra, ha comentado que este curso nace con una doble intención. Por un lado, se quiere ayudar a los estudiantes a entender el por qué y el cómo de las herramientas que utilizan, cómo funcionan, qué hay detrás de ellas y qué límites tienen porque "muchas veces no son conscientes". Por otro, es ofrecerles claves para el uso ético, responsable y crítico de todo lo que tienen ahora mismo a su alcance, que es muchísimo, ha estimado.

La finalidad es que el estudiantado no solo aprenda a servirse de la IA para sus tareas diarias, sino que la entiendan y que la dominen y que la puedan utilizar como una herramienta de aprendizaje, como un ayudante, un acompañante en su desarrollo personal y "no como un atajo a una sustitución del esfuerzo intelectual, que por supuesto tienen que hacer", ha diferenciado.

Asimismo, se busca dar a conocer las herramientas especializadas en IA y todo el ecosistema tecnológico que la propia Universidad de Zaragoza pone a su disposición desde que comienza su etapa educativa universitaria tanto en el ámbito de la docencia como en gestión o en creación de contenidos.

También aprenderán a usar esas herramientas de forma segura, cómo integrarlas en su trabajo académico y en todo su aprendizaje diario. Este curso se ha estructurado en ocho módulos que combinan teoría, práctica y reflexión.

En los ocho bloques conocerán el funcionamiento y evolución de la IA desde una perspectiva no tecnológica; las diferencias entre IA clásica y generativa; modelos de lenguaje de generación automática y como funcionan herramientas como el ChatGPT; y los otros módulos se centrarán en la aplicación y uso de la IA en el aula donde aprenderán herramientas y aplicaciones prácticas.

También se les advertirá de riesgos éticos y de seguridad para fomentar un uso responsable y consciente de esta tecnología. Se aportarán casos de uso reales para enseñar cómo la IA puede transformar la investigación, docencia y el mundo laboral; y buenas prácticas y recomendaciones para aprovechar todo el potencial de la IA sin perder la capacidad de pensamiento crítico.