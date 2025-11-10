Valentia desarrollará en Monzón (Huesca) un centro de referencia nacional de investigación aplicada a la inclusión

MONZÓN (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y la gerente de la Fundación Valentia, Sara Comenge, han presentado este lunes en el barrio El Molino el espacio de vivienda y formación para la innovación en los apoyos a personas con discapacidad, trastorno del espectro del autismo (TEA) y otros trastornos del desarrollo que la entidad Valentia ha empezado a construir con el objetivo de convertir a la capital del Cinca Medio en referente nacional en la investigación aplicada a la inclusión.

"Hoy presentamos un proyecto pionero en nuestro país", ha expresado el alcalde, quien ha destacado que esta "importantísima" inversión de 3 millones de euros, que va a suponer la creación de un espacio de viviendas, pero "sobre todo de investigación, innovación y formación".

En palabras de Isaac Claver, "proyectos como este mejoran nuestra sociedad y nos ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad".

"Somos una ciudad comprometida con la inclusión y ahora, gracias a Valentia y a todos sus profesionales, damos un paso más y generamos este espacio de innovación e investigación aplicada al sector", ha reiterado, mostrando su agradecimiento a la Fundación Valentia por creer en Monzón para el desarrollo de esta iniciativa.

UN PROYECTO "PIONERO"

La gerente de la Fundación Valentia ha explicado que este es "un proyecto pionero en España que unirá en un mismo espacio investigación aplicada, formación y vivienda".

"El nuevo centro nace con el propósito de mejorar la calidad de vida, la autonomía y las oportunidades de las personas con discapacidad, promoviendo una investigación centrada en las personas y aplicada a contextos reales", ha señalado Comemge. La constructora Hinaco es la encargada de la ejecución de las obras.

La iniciativa se articula en tres grandes líneas de trabajo: Inclusión y calidad de vida, enfocada en el bienestar físico y emocional de las personas; Formación y empleo, para ofrecer metodologías innovadoras que incrementen la preparación laboral y la autonomía personal; y Tecnologías aplicadas a los apoyos, dirigidas a mejorar la calidad del trabajo profesional, reducir lesiones y fomentar entornos más seguros y sostenibles.

Según explican desde Valentia, "el objetivo no es solo investigar, sino transferir ese conocimiento a la práctica diaria, generando un impacto directo en las personas y en el territorio".

15 VIVIENDAS Y ESPACIOS DE FORMACIÓN

El Centro contará con viviendas adaptadas para 15 personas con trastorno del espectro del autismo, espacios de formación y aulas de investigación, concebidos como un entorno vivo donde las personas convivirán y se formarán mientras los equipos de trabajo desarrollan e implementan innovaciones aplicadas.

Además, generará empleo directo e indirecto, atraer talento y fomentar colaboraciones con universidades, centros tecnológicos y empresas del sector.

El proyecto está apoyado por el Ayuntamiento de Monzón, la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y el Gobierno de Aragón, estará construido en 15 meses y generará en torno a 15 puestos de trabajo.

Desde Valentia, han destacado que este centro será "una fábrica de valor humano, social y económico", que contribuirá a dignificar el trabajo en el sector de la discapacidad y a crear un modelo replicable de innovación social y tecnológica.

Entre los asistentes han estado también la directora del Centro Reina Sofía, María Ángeles Delgado, el concejal de Barrios, Carlos Perella, y representantes de la Asociación de Vecinos de Joaquín Costa, San Juan y El Molino que han querido destacar la importancia del mismo para la zona.