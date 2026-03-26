Vaquero apela a la "responsabilidad" para conformar el Gobierno de Aragón y no poner "en riesgo" el crecimiento

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha apelado este jueves a la "responsabilidad" para conformar el Ejecutivo de la XII legislatura y no poner "en riesgo" el actual "momento de crecimiento" de la economía de la Comunidad Autónoma.

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede de CEOE, donde ha asistido a la presentación del Informe 'Perspectivas 2026' de KPMG, Vaquero ha considerado que no debe haber "posicionamientos que limiten ese crecimiento" y ha confiado en que "el contexto nacional de acuerdos favorecerá la conformación de todos los Gobiernos que en estos momentos están pendientes".

"Es importante, también, que se avance en los acuerdos en el conjunto de las comunidades autónomas que en estos momentos están pendientes de ellos", ha continuado la vicepresidenta, recordando que tanto PP como Vox son partidos de ámbito nacional. Además, "compartimos objetivos, políticas y modelos para llevar a cabo en todos los territorios", ha continuado.

"Lo importante es la responsabilidad, fijar criterios que tengan como objetivo el interés de todos los aragoneses y seguir avanzando en un momento en el que Aragón ha hecho ya un trabajo a lo largo de estos dos años y medio que nos ha situado en un momento de liderazgo, como referente económico y social en el conjunto de España".

Ha dejado claro que el equipo de Jorge Azcón está en funciones, pero "no es un Gobierno en parálisis", sino que "sigue tomando decisiones e impulsando el momento actual que vive Aragón", recordando que este miércoles se han anunciado nuevas inversiones de la multinacional Amazon en la Comunidad Autónoma. "Aragón sigue siendo una región que resulta fiable, confiable, que atrae inversiones".

Vaquero ha señalado que "el trabajo que está haciendo en estos momentos el presidente es llevar a cabo la conformación --del Ejecutivo-- lo antes posible", expresando su deseo de que "ese acuerdo sea lo más sólido, estable y beneficioso para todos los aragoneses".