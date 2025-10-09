Vaquero dice que Aragón puede tener servicios mucho mejores y que es "una irresponsabilidad" no tener unos presupuestos

Archivo - La vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - FABIAN SIMON - Archivo

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este jueves que la Comunidad Autónoma puede tener servicios "mucho mejores" y ha considerado "una irresponsabilidad" no tener los presupuestos de 2026.

Durante una visita a la empresa Finanzauto, Vaquero ha señalado que Aragón tiene la posibilidad de tener en 2026 unos presupuestos "mejores que los de 2024" porque la región atraviesa "un momento de pujanza, crecimiento económico, de impulso a la industria y de creación de empleo y de poder mejorar los servicios públicos".

Ha recordado que el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, anunció en el reciente Debate sobre el estado de la Comunidad que la sanidad, la educación y los servicios sociales "pueden tener más recursos económicos para mejorar la vida de los aragoneses".

"Aragón puede tener muchos mejores servicios, podemos impulsar nuestro crecimiento económico si tenemos unos presupuestos que acompañan esa situación actual", ha aseverado Vaquero.

La vicepresidenta ha concluido enfatizando: "Espero que Aragón tenga presupuestos porque si no estaremos poniendo en juego parte del bienestar, de la prosperidad y de los servicios públicos".