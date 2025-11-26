Vaquero: "No hay fecha ni para la aprobación del techo de gasto, ni para presentar el presupuesto de 2026"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobienro. - FABIAN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha dejado claro que "no hay fecha, ni para la aprobación del techo de gasto, ni para presentar el presupuesto de 2026".

"Si el presidente --Jorge Azcón-- no determinó y no concretó la fecha, como comprenderán, yo tampoco voy a hacerlo. En estos momentos no existe fecha para la presentación de esos presupuestos", ha insistido la vicepresidenta.

Tras reconocer que "efectivamente" se dijo que en días se daría a conocer, y que los medios de comunicación "lo están esperando", ha lamentado "no poder concretar la fecha".

Respecto al procedimiento previo de hacer una ronda con los grupos parlamentarios --PAR, Vox, y Aragón Teruel Existe-- para pulsar su opinión antes de convocar elecciones, la portavoz ha explicado que el presidente Azcón "ha querido impulsar siempre en un talante de total diálogo, de búsqueda de consenso y transparencia".

Ha recordado que ha convocado a los portavoces parlamentarios para poder reunir, a veces, el acuerdo, el consenso o el refrendo de decisiones y en este caso, "será igual, porque es una forma o un procedimiento previsto, tal y como se ha hecho en otros casos".

Vaquero ha precisado que en el momento de presentar los presupuestos de 2026 "se decidirá cómo se producen esas rondas, esas consultas y demás". El punto principal es cuando se presenten los presupuestos, ha apostillado.

TECHO GASTO

Sobre el techo de gasto, ya que este es el primer Consejo de Gobierno desde que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se señaló el déficit que iba a tener Aragón y el resto de comunidades autónomas, la vicepresidenta ha comentado que la decisión de aprobar el techo de gasto "va ligado" al presupuesto de la comunidad autónoma.

"Lógicamente, en este Consejo de Gobierno no se ha llevado la aprobación de ese techo de gasto y, en cualquier caso, un Consejo de Gobierno se puede celebrar en cualquier momento con carácter extraordinario". Por lo tanto, eso no quiere decir que haya que esperar otros quince días para aprobar este techo de gasto.

Tras asegurar que los tiempos "no están definidos", ha reiterado que para el Gobierno de Aragón es importante "llevar los mejores presupuestos, que ya lo son" tal y como lo han preparado en las distintas consejerías, ha informado.

Dichos presupuesto elaborados por cada departamento recogen un incremento "histórico" para reforzar los servicios públicos, pero, "lógicamente, queremos buscar certeza en esos presupuestos y en que puedan prosperar. Por lo tanto, no hay fecha, ni para la aprobación del techo de gasto, ni para presentar el presupuesto", ha zanjado

200 MILLONES

Con respecto a la propuesta del Partido Socialista de destinar una partida de 200 millones del presupuesto de Aragón a las entidades locales, ha considerado que "es muy típico" del PSOE porque cuando los socialistas gobiernan "se olvidan" de los ayuntamientos, se vuelve "antimunicipalista" en cuanto a la financiación de los ayuntamientos.

Ha indicado que ya se aprobó un fondo municipal "donde se desoyeron totalmente las propuestas del Partido Popular" en las Cortes de Aragón para incrementar este fondo, y ahora que el PSOE está en la oposición, piden 200 millones. "Además, lo hace un partido que su mayor logro con los ayuntamientos fue tratar de confiscar el ahorro y el remanente de los ayuntamientos", ha criticado.

Por ello, ha deducido que la "incoherencia refleja y retrata muy bien al Partido Socialista" para enfatizar que "no ha habido legislatura más comprometida y más solidaria de los ayuntamientos".

Al respecto, ha contado que esta legislatura se han multiplicado las inversiones en infraestructura, los planes de colaboración con los ayuntamientos, tanto en infraestructuras educativas, deportivas o de carácter medioambiental. "Creo que nuestro compromiso con los ayuntamientos, fomentar los acuerdos con las diputaciones provinciales, está claro. Hay un claro compromiso del Gobierno de Aragón con el mundo local".

Precisamente, este es uno de los ejes "más importantes" para lograr la integración territorial, ha dicho Vaquero, quien se ha mostrado convencida de que reforzar la financiación de los municipios es "reforzar también la calidad de los servicios públicos que prestan a sus vecinos".

"Eso, lo tenemos muy claro. Por lo tanto, en estos presupuestos también seguiremos reforzando y apostando por la financiación local. Pero, bueno, que lo diga el Partido Socialista, cuando menos, es incoherente", ha concluido.