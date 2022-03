Vaquero (PP): "Es imprescindible que los valles de Tena y Benasque estén contemplados en la candidatura olímpica"

ZARAGOZA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido la necesidad de que los valles de Tena y Benasque estén contemplados dentro del proyecto técnico de la candidatura olímpica para albergar los Juegos de Invierno de 2030.

La portavoz popular ha recordado la importancia y prestigio de estas estaciones, que son referente nacional e internacional para el esquí de montaña y de travesía, por lo que "no se pueden concebir unos juegos en nuestro Pirineo sin pruebas en estas estaciones, hay que seguir siendo ambicioso y eso pasa por incluir a estos dos valles del Pirineo".

La portavoz popular se ha mostrado muy crítica con el papel ejercido por el presidente de Aragón, Javier Lambán, en este proceso, ya que en numerosas ocasiones los populares le han advertido de que era necesario que defendiese la candidatura en condiciones de igualdad tanto en Cataluña como ante el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

"Le hemos dicho a Lambán muchas veces que no solo debía defender esa candidatura en igualdad en Aragón, aquí cuenta con el apoyo de 56 de los 67 diputados del Parlamento, había que defenderlo en Cataluña, frente a los agravios del Gobierno de Cataluña siempre que se ha tratado este tema y también ante Pedro Sánchez que no ha defendido ni apoyado al Gobierno de Aragón en la defensa e impulso de estos Juegos Olímpicos", ha recordado Vaquero.

En este sentido, ha remarcado que los Juegos de Invierno cuenta con el apoyo del PP, "seguimos diciendo sí a los Juegos Olímpicos", pero no puede ser que Lambán llegara a decir que se "desentendía y que el propio Sánchez se haya desentendido de defender a Aragón, lo que lo ha llevado a tratarnos como una Comunidad de segunda o incluso con un papel terciario en esta candidatura olímpica", ha puntualizado.

"Ya tuvimos el mazazo del fracaso del Gobierno de Aragón para atraer el proyecto de la megafactoría de baterías y no podemos permitir que el Gobierno de Aragón vuelva a fracasar en la defensa de este proyecto porque Lambán no es determinante, porque no tiene capacidad de influir en el Gobierno de España", ha concluido la portavoz del PP en las Cortes.