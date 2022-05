Vaquero (PP): "Sánchez una vez más ha fallado a los aragoneses, ha vuelto a dejarnos tirados"

ZARAGOZA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "una vez más ha fallado a los aragoneses, ha vuelto a dejarnos tirados" en relación al proyecto de Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

En la comparecencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, a petición del PP, para hablar sobre la candidatura olímpica, Mar Vaquero ha preguntado "dónde han quedado las palabras que Pedro Sánchez pronunció en Zaragoza en septiembre en una declaración institucional de apoyo a la candidatura olímpica en pie de igual entre Aragón y Calatuña".

"A pesar de que Sánchez afirmó que se trataba de un proyecto de país, de Estado, en el que Aragón y Cataluña están directamente implicadas en pie de igualdad, la realidad ha sido que la propuesta deja a nuestra Comunidad de comparsa de Cataluña", ha criticado Vaquero.

Ha preguntado a Lambán "por qué sigue empeñado en no recurrir a Sánchez". La portavoz popular ha cuestionado el papel de Lambán en todo el proceso ya que conforme avanzaba la elaboración de la candidatura, el presidente aragonés "ha pasado por decir que sería en pie de igualdad, después a desentenderse, bajar los brazos y dejar todo en manos del COE, luego decir que había tiempo, después a meter prisa; pero lo que no ha hecho era lo que le hemos dicho muchas veces, no ha defendido la candidatura en pie de igualdad ni en Cataluña ante el presidente del Gobierno de Cataluña ni en Madrid ante el presidente del Gobierno" de España.

En este sentido, Vaquero ha afeado a Lambán que sólo haya defendido esa candidatura en pie de igualdad "ante los micrófonos, que es donde se siente cómodo" y le ha recordado que el Partido Popular de Aragón sí ha defendido la candidatura en pie de igualdad "tanto aquí, como en Cataluña y en Madrid".

RESPONSABILIDADES

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón ha recordado al presidente del Ejecutivo autonómico que en este proyecto "ha contado siempre" con el apoyo de los populares, también cada vez que ha habido "un momento crítico".

"Usted ha contado con un enorme capital social y político para la defensa de esta candidatura en igualdad, ha contado con el respaldo de 58 diputados de esta Cámara y eso que no tiene el apoyo de sus socios de Gobierno".

Por este motivo, Vaquero ha indicado a Javier Lambán que "debería haber hecho más y pensar en que alguna responsabilidad tendrá en lo que ha pasado, porque usted busca culpables, culpa al Gobierno de Cataluña, al COE, a todos menos mirar a Sánchez y a sí mismo".

Durante todo este tiempo, el Partido Popular ha pedido a Lambán "firmeza" en la defensa de la candidatura en condiciones de igualdad, que hubiese pruebas en los tres valles aragoneses y también que el nombre de la candidatura tuviese alusión a Aragón.

"Ahora nos encontramos con una candidatura con un grado de herida que usted debe concretar", ha manifestado Vaquero, quien ha recordado la importancia que unos Juegos Olímpicos en condiciones de igualdad tendrían para una zona que "aspira a tener un proyecto de vida y de futuro".

LEALTAD

El portavoz del PSOE, Vicente Guillén, ha criticado la falta de "lealtad" por parte de la Generalitat de Cataluña para diseñar un proyecto conjunto y ha espetado a los populares que "quieren hacer política, pero de la mala, con los Juegos" y "empujan a los periodistas, a Lambán, a Sánchez, ya no saben a quién ni cómo empujar".

A juicio de Guillén "hace falta estar en Babia" para no ver que Lambán ha defendido "con firmeza" una candidatura de Estado y conjunta: "Es lo que ha defendido siempre". Ha advertido de que si no se confecciona una candidatura conjunta "no serán los aragoneses los que carguen con la culpa de un nuevo proyecto fallido".

El diputado de Cs, José Luis Saz, ha recalcado el apoyo "incondicional" de su partido en este proyecto a Lambán, a quien "no le debe temblar la voz para defender la dignidad de los aragoneses", subrayando que los Juegos de Invierno son "una larga aspiración aragonesa".

Desde Podemos, Nacho Escartín se ha remitido a los informes científicos que alertan sobre el cambio climático y la subida de temperaturas para afirmar que "no podemos plantear megaproyectos que aprovechan unos cientos de personas durante unos días", aunque ha dejado claro su apoyo a los deportes de nieve y montaña. Ha dicho que el proyecto del COE carece de memoria económica y evaluación de impacto ambiental, aseverando que "con este boceto no compraríamos ni un piso de 30 metros".

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha afirmado que para su partido "la nieve es esencial para el Pirineo y las comarcas turolenses" con estaciones de esquí, apostando por "generar empleo, actividad y desarrollo en el territorio", puntualizando que su modelo "pasa por el diálogo". Ha defendido la modernización de las estaciones de esquí y desestacionalizar la actividad en las mismas.

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha expresado su apoyo a una candidatura conjunta "como proyecto de Estado" y ha hecho notar que "quienes sufragan, al final, son todos los españoles", tras lo que ha reclamado que la candidatura sea "viable económicamente y técnicamente posible". Ha advertido de que este puede ser "un sueño truncado de los aragoneses" y ha preguntado a Lambán "si se fía de Sánchez".

En representación del PAR, Jesús Guerrero ha apelado a "la unidad" de todos los aragoneses y "la defensa a ultranza" de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha alertado contra los efectos del cambio climático y ha considerado que "lo más sensato es repensar, modernizar y mejorar lo que ya haya y no sobredimensionar". Además ha tildado de "lamentable" que solo importe "la confrontación".