Vaquero (PP) señala que "los grandes anuncios de Lambán acaban en fracaso y eso está perjudicando a Aragón"

ZARAGOZA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario popular de las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que "los grandes anuncios de Lambán acaban en fracaso y eso está perjudicando a Aragón".

La confirmación por parte de Volkswagen de su decisión de instalar la planta de baterías en Sagunto (Valencia) en lugar de en Aragón "es un mazazo para el sector de la automoción y para el conjunto de nuestra Comunidad".

Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa convocada esta mañana una vez que se ha confirmado la pérdida de este proyecto estratégico. "El Gobierno del anuncio se convierte en el gobierno del fracaso", esto es lo que está ocurriendo con el Gobierno de Lambán y "supone un grave perjuicio para Aragón", ha indicado Vaquero, quien ha recordado que la implantación de esta fábrica suponía la creación de 3.000 puestos de trabajo directos y más de 2.000 millones de euros de inversión, que ya no llegarán a Aragón.

La portavoz popular ha exigido a Lambán que dé explicaciones por lo ocurrido porque una vez más se pone en evidencia su "falta de capacidad de influencia", ya que Lambán se queda en el anuncio pero esos anuncios luego no llegan. "Debe explicar su actuaciones o su falta de ellas para que esta fábrica haya pasado de largo".

En este caso, la pérdida de esta inversión supone un gran riesgo para un sector, el de la automoción vital para Aragón, "un sector que vive un ciclo de transformación y que ahora, al ver cómo perdemos esa fábrica, ve peligrar lo conseguido en las últimas décadas".

"Lo que ha quedado claro, una vez más, es que los grandes proyectos estratégicos no pueden quedar en manos de Lambán, porque fracasan. Los proyectos importantes no cuajan con este Gobierno y la consecuencia es que los aragoneses ven con desesperanza su futuro", ha aseverado Mar Vaquero, quien ha pedido a Lambán que diga "cuál es el modelo que quiere para Aragón porque no se pueda pasar del anuncio al fracaso, porque todo lo que se convierte en fracaso antes ha sido un gran anuncio por parte de Lambán, y ahora vemos también como van del fracaso a la falta de compromiso".

En este sentido, Vaquero ha realzado lo ocurrido con la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030: "En apenas 15 días Lambán ha pasado de anunciar el gran impacto que iba a tener en Aragón a desentenderse del proyecto y ser incapaz de defenderlo ante Pedro Sánchez y ante Cataluña". Para la portavoz popular todo esto deja claro que "los aragoneses se merecen otro presidente porque necesitan además otro Gobierno".