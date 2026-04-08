Vaquero señala que PP y Vox son "proclives" a llegar a un acuerdo en Aragón e intensificarán las negociaciones

1076077.1.260.149.20260408174835 La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones y dirigente regional del PP, Mar Vaquero. - RAMÓN COMET/EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha destacado este miércoles, tras la reunión de sendas delegaciones de PP y Vox en un hotel de Zaragoza para negociar la conformación del Ejecutivo regional de la XII legislatura, el "ambiente cordial" y "proclive" a alcanzar un acuerdo en las próximas semanas, antes del 3 de mayo, cuando se cumplirán dos meses de la constitución de las nuevas Cortes y expirará el plazo estatutario para la toma de posesión del presidente, Jorge Azcón.

En declaraciones a los medios de comunicación, Mar Vaquero ha señalado que esta ha sido una reunión "de continuación" tras los "contactos previos" días atrás y ha puesto de relieve el "ejercicio de responsabilidad" que supone "tratar de buscar acuerdos para la gobernabilidad de Aragón".

Ha afirmado que Azcón "asumió el compromiso de buscar esa gobernabilidad", pero "de forma tranquila" para propiciar que el acuerdo sea "eficaz, el mejor posible para Aragón" y teniendo en cuenta los plazos que tienen PP y Vox.

En la reunión de este miércoles ambas delegaciones han dialogado sobre seguridad, inmigración, vivienda y fiscalidad, ha expuesto Vaquero, realzando que "hay voluntad para poder pactar los principales puntos", dándose tiempo en las cuestiones clave dentro de los plazos.

"Aunque hoy no hemos cerrado un acuerdo, no podemos decir que sea porque no hay posibilidades de acuerdo", ha continuado la vicepresidenta en funciones, apostando por "profundizar en estas materias, que son un marco muy amplio para poder llegar a los acuerdos programáticos y seguir avanzando".

Mar Vaquero ha dejado claro que "no hay ninguna cuestión que impida llegar a acuerdos", sino que "hay que profundizar", subrayando que "la vocación es alcanzar un acuerdo de gobernabilidad para los cuatro años y es muy importante tratar de cerrar todos los matices de cuestiones muy importantes".

Se ha mostrado convencida de que PP y Vox serán capaces de llegar a acuerdos, aunque antes hay que "limar las diferentes perspectivas" en torno a los ejes de acción política.

Para Vaquero "la prudencia y la discreción" han permitido avanzar en esta reunión, haciendo notar que "la transparencia es totalmente compatible con la discreción", de forma que se pueda hablar de acuerdos sin "entrar en detalles".

"Hay muchos puntos de acuerdo, pero hay que profundizar porque todo ello va a derivar en una acción política", en "un acuerdo estable y firme", ha continuado Mar Vaquero, quien ha considerado que "no es un obstáculo" que haya "coordinación con Génova" para cerrar un acuerdo con Vox en Aragón y, de hecho, "refuerza el acurdo y la coherencia", observando: "Somos partidos nacionales", tras lo que ha puntualizado que en Aragón Jorge Azcón "ha liderado estas negociaciones en todo momento". En la reunión ha participado, por vía telemática, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela.

"ACUERDO ESTABLE Y SÓLIDO"

"Lo que queremos es que sea un acuerdo de gobernabilidad estable, sólido porque eso, al final, transmite seguridad y confianza a todos los aragoneses". En la reunión no se ha hablado de Consejerías, ni de "ningún tipo de estructuras", sino de "cuestiones conceptuales, de ejes programáticos y de márgenes de acuerdo", que son "la base de un buen acuerdo".

La vicepresidenta en funciones ha hecho hincapié en que no se trata de alcanzar un "equilibrio" que sea "matemáticamente exacto" según los resultados electorales y que "no hay una cuestión de fuerza" a este respecto por parte de Vox.

Lo más importantes es que los acuerdos encajen en la legislación vigente y las competencias de la Comunidad Autónoma, también que recojan "el mayor consenso posible" y "el denominador común de las dos formaciones políticas" porque, ha insistido, "lo imoprtante es seguir a la velocidad de crucero en la que estamos y llegar a buen término".

PP y Vox suman en las Cortes autonómicas 40 escaos, lo que será "la mayor fuerza de un gobierno" y ambas partes trabajarán para que "esa realidad numérica se convierta también en un acuerdo sólido, solvente y de calidad para todos los aragoneses".

"Nadie quiere repetir unas elecciones, se lo hemos dicho en muchas ocasiones, y bueno, pues la prueba de ello es que estamos aquí para tratar de cerrar ese acuerdo".

"Empezamos la pasada legislatura gobernando juntos, hubo posteriormente un Gobierno en solitario, pero lo que queremos en estos momentos, porque sobre todo escuchamos a los aragoneses, es llegar a un acuerdo y ofrecer un pacto que sea estable, de calidad y sólido para los próximos cuatro años".