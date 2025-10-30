Vaquero urge a trasponer la directiva europea que permite a la mayoría de los autónomos no implementar el IVA

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, consejera de Presidencia, Economía y Justicia, ha urgido al Gobierno de España este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, a trasponer la directiva europea que permite a los autónomos que no facturan más de 85.000 euros anuales no implementar el IVA.

Vaquero ha comparecido a petición propia ante el Pleno de las Cortes, dejando claro el "compromiso" con los autónomos del Gobierno que preside Jorge Azcón, rechazando la propuesta del Ejecutivo central de subir el coste de las cotizaciones a este colectivo, "un sablazo", apelando al "consenso y diálogo" con las asociaciones más representativas.

El Área de Economía envió una carta a la ministra del ramo, Elma Saiz, para manifestar su "absoluto rechazo ante una decisión improvisada que podía afectar a más de tres millones de autonómos españoles, que levantan la persiana, trabajan, arriesgan, no tienen horarios y muchas veces ni se pueden poner enfermos", 100.000 en Aragón, el 95% del tejido productivo de la Comunidad Autónoma.

"El Gobierno de Aragón apuesta por la libertad económica, por el esfuerzo individual y por el acompañamiento institucional como la herramienta más eficaz para el crecimiento de los autónomos", ha aseverado Vaquero, proponiendo que "en lugar de recurrir a cargas fiscales y retributivas sin ninguna compensación, se constituya el debido diálogo desde la coordinación institucional, el respeto mutuo y el reconocimiento a quienes día a día hacen posible el progreso y el bienestar: Esa fue nuestra respuesta contundente a la amenaza del Gobierno de España".

Subir las cotizaciones "es una medida meramente recaudatoria, de seis millones de euros en tres años, sin ningún tipo de acuerdo ni de consenso", lamentando que el Ejecutivo central ha convertido el trabajo autónomo en "un verdadero castigo", frente a lo que ha defendido "la cuota cero".

"Frente a la puesta en marcha de un programa de segunda actividad para que aquellos autónomos que se vieron tan castigados por la pandemia puedan tener esa segunda oportunidad y seguir adelante con su espíritu emprendedor, inseguridad e inestabilidad; frente al impulso del relevo generacional, aumento de cotizaciones fiscales desincentivadoras: Esos son los dos modelos diferentes que defiende, por un lado, el Gobierno de Aragón y que en estos momentos está aplicando el Gobierno de España", se ha quejado Mar Vaquero.

A su juicio, la propuesta del Gobierno de España es "una muestra de la crisis interna, de la descomposición de un Gobierno que necesita recaudar para pagar sus desmanes, para pagar el ansia iliminata, infinita y voraz de sus socios independentistas a costa de quienes cada día levantan la persiana sin horarios y sin calendarios".

Ha apuntado que estos incrementos son de entre 17 y 200 euros en las cuotas mensuales cuando, según la patronal ATA, el 83% de los autónomos "se ven asfixiados por los impuestos del Gobierno de España, el 40%, por la presión recaudatoria y fiscal, ha tenido que ver reducida su facturación y el 16% ha tenido que reducir su plantilla". La subida de cotizaciones es "impensable", ha zanjado.

"LOS AUTÓNOMOS NO PUEDEN MÁS"

La diputada del PP Ana Marín ha opinado que el Gobierno de España ha tomado una decisión "sin meditar, sin conocimiento de causa, y si cuela, cuela, y si no cuela, cambia de opinión y entonces los malos somos nosotros porque traemos aquí un tema que interesa a los autónomos de Aragón". Lo que ha motivado el cambio de opinión es "que los autónomos les han dicho 'no podemos más".

El diputado del PSOE Darío Villagrasa ha recordado que el Gobierno de España presentó una propuesta el 13 de octubre "y la cambió el 20 de octubre", de forma que el Ejecutivo regional "no tiene nada de lo que hablar, si no atacan al PSOE o no hablan mal del Gobierno de España, se les cae el discurso".

"No tienen capacidad de traer leyes porque nadie se las aprueba y porque todavía estamos esperando los presupuestos que llegan de forma inminente y, oiga, no se descuiden que a lo mejor me comulgan mis hijos antes de que ustedes traigan los presupuestos".

El parlamentario de Vox Juan Vidal ha afeado la "riña fingida con el Gobierno de Sánchez" porque PP y PSOE "lo tienen todo pactado en Bruselas para mantener a Von der Leyen en la presidencia -de la Comisión Europea-- y a Sánchez en el Gobierno" de España, criticando "el mítin" de Vaquero. "En diez años no quedará relevo para el comercio, las explotaciones, los talleres y los servicios que sostienen nuestro tejido productivo. El 80% se declara asfixiado por la carga fiscal y administrativa, resultado del infausto Pacto Verde", ha añadido.

En representación de CHA, José Luis Soro ha observado que la primera propuesta del Ministerio "ya no está sobre la mesa, fue un error de la ministra", a lo que se opuso CHA, y Vaquero "utiliza políticamente". Le ha preguntado su opinión sobre l nueva propuesta de congelar la cotización en los tres primeros tramos.

Para el diputado de Aragón-Teruel Existe Joaquín Moreno, "hemos pasado de un sablazo a un pendulazo del Ministerio" de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones porque "no se tiene claro cómo solucionar un problema" ya que a partir de 2032 se cotizará definitivamente en función de los ingresos reales. Ha dicho que el descenso del número de autónomos no se compensa con cotizaciones más elevadas: "No se deben subir las cotizaciones de los autónomos".

En el turno de Podemos, Andoni Corrales ha rechazado la propuesta del Ejecutivo central y ha defendido "un modelo progresivo, bajar las cuotas a los autónomos que menos ganan y subírselas a los que más ganan" porque "la forma de hacer sostenible el sistema es mediante la progresividad".

Desde IU, Álvaro Sanz, ha echado en cara que Vaquero "hace oposición al Gobierno de España sobre algo que no va a suceder, que no ha sucedido", añadiendo que un 25% de los trabajadores de España no cotiza en función de sus ingresos reales, emplazando a "garantizar prestaciones dignas" y acordes a sus ingresos reales.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha asegurado que "los autónomos no pueden más" porque "cada día se gana menos dinero y cada día se pagan más impuestos", de forma que "no aguantan, malviven" y "es gente que no se pone enferma porque no se puede poner enferma, no se lo puede permitir y van a trabajar en condiciones en que deberían estar en la cama". Ha recomendado reducirles los impuestos: "España es un infierno fiscal sobre todo para las pequeñas empresas y los autónomos".