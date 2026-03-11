Varias instituciones impulsan la primera helisuperficie operativa 24 horas de la Ribagorza en Graus

Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca, comarca de la Ribagorza y el ayuntamiento de Graus han presentado el miércoles 11 de marzo la que será la primera helisuperficie H24 de la Ribagorza para la atención de emergencias sanitarias. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

GRAUS (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca de la Ribagorza y el Ayuntamiento de Graus han presentado este miércoles el proyecto para construir en Graus la primera helisuperficie operativa las 24 horas del día de la comarca ribagorzana, una infraestructura destinada a mejorar la atención en emergencias sanitarias en esta zona del Pirineo aragonés.

La instalación se levantará en una parcela cedida por el Ayuntamiento en el polígono industrial Fabardo y su objetivo es que esté operativa a lo largo de 2026. El proyecto forma parte de la red de helisuperficies impulsada por el Gobierno de Aragón para permitir la actuación de helicópteros medicalizados también en horario nocturno.

Actualmente, Aragón cuenta con dos helicópteros sanitarios medicalizados que operan desde sus bases en Zaragoza y Teruel. Desde 2024 estos dispositivos incorporan la modalidad de vuelo nocturno VFR, lo que permite su funcionamiento durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Sin embargo, para garantizar la plena operatividad del servicio es necesario adaptar determinadas helisuperficies a la normativa de vuelo nocturno. En ese contexto se enmarca la futura infraestructura de Graus, que contribuirá a consolidar una red básica de puntos de aterrizaje estratégicamente distribuidos por el territorio aragonés.

La Ribagorza cuenta con más de 12.300 habitantes repartidos en 34 municipios y 176 núcleos de población, en un territorio que supera los 2.400 kilómetros cuadrados. Esta dispersión geográfica y la extensión de la comarca provocan que, en muchas ocasiones, los traslados por carretera supongan tiempos prolongados para los servicios de emergencia.

Con la nueva helisuperficie se pretende agilizar la evacuación de pacientes hacia hospitales de referencia y mejorar la respuesta ante situaciones críticas como infartos, atención a neonatos o cuadros clínicos de especial gravedad.

UNA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA RESPUESTA SANITARIA

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha subrayado que contar con una red de helisuperficies operativas las 24 horas resulta clave para garantizar una respuesta rápida ante situaciones urgentes.

En este sentido, ha señalado que la plena operatividad de instalaciones como la proyectada en Graus permitirá que los helicópteros sanitarios puedan actuar de manera ininterrumpida durante todo el año, reforzando la capacidad del sistema de emergencias. Clavero ha destacado además que, en determinadas situaciones médicas, la rapidez en la intervención puede resultar determinante.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones para hacer posible esta infraestructura. Según ha indicado, el proyecto permitirá mejorar los tiempos de reacción de los servicios sanitarios, acortar distancias y ofrecer mayor seguridad a los vecinos de la comarca.

El presidente de la Comarca de la Ribagorza, Roque Vicente, ha valorado positivamente la iniciativa al considerar que reforzará la capacidad de gestión de emergencias en el territorio, especialmente en el ámbito sanitario.

Asimismo, el alcalde de Graus, José Antonio Lagüens, ha señalado que la puesta en marcha de esta infraestructura supone "un día histórico" para la localidad y para toda la comarca, al tratarse de una instalación de primer nivel vinculada a la protección civil, la seguridad pública y la gestión de emergencias.

La construcción de la helisuperficie tendrá un coste estimado de 300.000 euros, financiados de manera conjunta por el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca de la Ribagorza y el Ayuntamiento de Graus. Con esta actuación, las instituciones implicadas buscan reforzar los servicios sanitarios en el medio rural y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia en una de las comarcas más extensas y dispersas del territorio aragonés.