Los vecinos del bloque 1 de la plaza de Santa Clara podrían regresar a sus casas a partir del próximo martes

HUESCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del bloque 1 de la plaza Santa Clara de Huesca podrán regresar a sus casas a partir del martes de la semana que viene, siempre y cuando el Ayuntamiento reciba el informe del arquitecto contratado por la comunidad de vecinos que acredite esta posibilidad.

De ello se ha dado cuenta en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) de este viernes, en la que además se ha informado de que han de llegar los puntales específicos solicitados para iniciar el apuntalamiento de los edificios 2, 3 y 4.

Mientras tanto, se está a la espera de conocer el coste económico de la rehabilitación de estos edificios, para concretar las ayudas en este aspecto. Así lo ha explicado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, al término de la reunión, en la que ha quedado claro que los vecinos del bloque 1 regresan ya a sus casas. Se trata de entorno a 30 viviendas.

Orduna ha dicho que "la semana que viene tiene que estar el informe hecho para que los vecinos del bloque 1 vuelvan a su casa, es decir, el Ayuntamiento de Huesca necesita ese informe técnico por parte de los arquitectos de la propiedad en el que se evidencie que el edificio está en perfectas condiciones".

Así, el Consistorio retirará el vallado de protección en este edificio y se liberará del resto.

La intención es que el resto de los vecinos de los bloques 2, 3 y 4 puedan regresar a sus casas antes de un año. Estos edificios se van a apuntalar durante las Navidades. "Está previsto que durante Navidad se empiece a trabajar, el apuntalamiento va a ser inmediato y se trabajará en los pilares para abalizar todos los defectos estructirales y decidir el presupuesto de reparación".

Es necesario apuntalar para favorecer la estabilidad y seguridad de los edificios, ya que además en sus bajos, los seis comercios y empresas que había ubicados disponen de material voluminoso que hay que retirar para continuar su actividad económica en otro emplazamiento. La alcaldesa ha firmado las últimas licencias de actividad que faltaban para que estas empresas continúen con su actividad.

Por otra parte, Lorena Orduna ha garantizado las ayudas que los vecinos recibirán para la rehabilitación y para las empresas por parte del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Huesca. Para ello se necesita saber cuanto antes el coste económico que supondrá la rehabilitación de los edificios.

Precisamente, el Ayuntamiento ha retrasado la aprobación de los presupuestos de 2026 a la espera de reservar una partida a este fin. "Hemos retrasado la aprobación de los presupuestos para contar con esas cantidades necesarias e impulsar estas medidas de ayuda".

La alcaldesa también ha confirmado que independientemente del futuro de la actual legislatura del Gobierno de Aragón, esta administración activará una partida para ayudas a la rehabilitación de los edificios de Santa Clara.

Lo que sí ha reservado ya es una partida de 300.000 euros de ayuda a las seis empresas de los bajos de Santa Clara. Lo ha dicho la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, este viernes en Huesca. "La orden está prevista en los próximos días con un importe de 300.000 euros para los seis negocios afectados y, esperamos, que con ello, se cubran los daños y si no, son ampliables, ha dicho la consejera.

Vaquero ha añadido que "lo que queremos es que esas empresas y autónomos puedan reiniciar cuanto antes su actividad" y "mientras tanto esperamos que estos 300.000 euros reflejen todos y cada uno de los daños que se derivan de la paralización de la actividad".

Otra línea de ayudas es la que está aportando el Ayuntamiento en concepto de ayudas de emergencia, para el alojamiento de los afectados y sus dietas. En este sentido, la alcaldesa ha vuelto a hacer un llamamiento a que los propietarios de pisos vacíos los pongan en alquiler para estas personas. De momento, se han ofertado cuatro o cinco pisos, pero se necesitan más.

Continúa abierta la ventanilla única para ayudar a los afectados en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. Por su parte, el CECOPAL se desactiva, al haber finalizado ya la emergencia.