Vecinos hacen campaña para que el almez del Parque Bruil de Zaragoza sea elegido Árbol del Año 2026

Momento del vídeo de vecinos en apoyo al almez del Parque Bruil de Zaragoza. - VECINOS PARQUE BRUIL

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de los barrios zaragozanos de San Agustín, Tenerías, La Madalena, Las Fuentes y San Miguel han grabado un vídeo para apoyar la candidatura del almez del Parque Bruil de la capital aragonesa, que compite en el concurso español Árbol del Año 2026, organizado por la ONG Bosques sin Fronteras.

En la web del concurso ya se pueden consultar los árboles seleccionados para esta edición, pero las votaciones se abrirán el próximo 17 de noviembre, cuando se difundirá un enlace para que cada persona pueda votar por su candidato, han informado vecinos de la zona.

El emblemático almez del Parque Bruil se enfrentará a otros nueve árboles de todo el país, entre los que destaca un eucalipto rojo que sobrevivió a la dana del 29 de octubre de 2024 y permanece en pie en una rambla de Paiporta (Valencia).

Los metrosideros de la Policía Local de A Coruña, la morera del Tío Pequeño 'El Pardo' en La Albatalía (Murcia), la olma de Aranzueque (Guadalajara), la encina Doña Elena de Quintanar de la Orden (Toledo), el pino El Escobón de Linares de Mora (Teruel), el ficus del Colegio de Educación Infantil y Preimaria Huerta de Santa Marina de Sevilla, la olma del Museo Casa Dulcinea de El Toboso (Toledo) y el tilo y la tila del patio de las escuelas de El Arenal (Ávila) completan la lista de nominados.

La selección del gran almez del Parque Bruil ha sido recibida "con mucha ilusión" por los vecinos de los alrededores de este pulmón verde que separa el Casco Histórico de Zaragoza con el distrito de Las Fuentes. También se han sumado "numerosas" asociaciones y colectivos que han apoyado esta iniciativa vecinal desde el principio.

Prueba de ello es el vídeo que han elaborado, que se podría titular "quedamos en el almez", con el que pretenden demostrar su compromiso con el parque y sus árboles, entre los que este almez o litonero es "un éxito colectivo".

De hecho, han recordado que fue su protección en 2017 la que permitió que este ejemplar ganase fuerza para seguir ocupando su lugar en este parque zaragozano.

ESPERANZA PARA LOS VECINOS

La candidatura a Árbol del Año supone también una esperanza para los vecinos, que "desean que el Parque Bruil recupere de forma plena su esplendor, tanto como refugio climático como espacio de convivencia", después de meses de movilizaciones en protesta por la inseguridad y la degración del entorno.

En el vídeo, varias personas se llaman por teléfono con el mensaje "hemos quedado todos en el almez", tras lo que decenas de vecinos de todas las edades se reúnen y rodean el árbol dándole un abrazo.

A continuación, una mujer reivindica este almez --litonero en Aragón-- como patrimonio natural y también "social, cultural y emocional", además de simbolizar el respeto por la naturaleza de múltiples generaciones a lo largo de cien años.

Un árbol, ha concluido, que "nos acoge y nos emociona", tras ser un símbolo de participación ciudadana, ya que fueron los vecinos los que lograron su protección.