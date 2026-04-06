Los vecinos de Valdefierro y Rosales reclaman medidas para mejorar la seguridad vial y la movilidad

Detalle del estado del arcén en la avenida de Manuel Rodríguez Ayuso. - ASOCIACIÓN VECINOS ENTRELAGOS

ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones vecinales de los barrios zaragozanos de Valdefierro --Aldebarán y Las Estrellas-- y de Rosales del Canal, Entrelagos, han solicitado recientemente al Ayuntamiento que adopte medidas seguridad vial adicionales para viandantes y VMP en el único tramo viario de casi 900 metros que une ambos barrios desde hace casi dos décadas.

Los colectivos vecinales consideran que desde que Rosales del Canal se convirtió en una realidad urbana de la ciudad consolidada, las conexiones viarias con los barrios colindantes de Valdefierro, Montecanal y Arcosur, son una asignatura pendiente a la que el Ayuntamiento no ha prestado la debida atención.

Si en el centro de la ciudad las calles a cota cero se limita la velocidad a 30 kilómetros por hora, toman como referencia, no comprenden que en el tramo mencionado, por el que circuan habitualmente vehículos pesados --camiones con remolque y autobuses de empresas de logística y automoción ubicadas en la zona-- se mantenga una limitación de 50 kilómetros por hora.

Asimismo, sostienen que las indicaciones de "peatones en el arcén" son insuficientes para proteger a los viandantes y aminorar la velocidad de los vehículos en el tramo.

ACABAR CON EL "AISLAMIENTO CRÓNICO"

Las asociaciones de vecinos de esta parte de la capital aragonesa quieren "romper el aislamiento crónico" que entienden sufre Valdefierro en términos de movilidad.

"No deseamos que se reproduzca este problema obviando las barreras físicas que existen también con Rosales del Canal; como así sucede ya con el Canal Imperial de Aragón, la acequia de la Almotilla --que separa Rosales de Montecanal-- o el corredor aéreo --que separa la extensión al sur de Rosales con Arcosur norte-- del resto de Arcosur", defieden.

Así, reivindican que los puentes o pasarelas "no contaminan, unen; reducen rodeos en los desplazamientos; posibilitan mejoras de conexiones entre barrios a pie o con el transporte público; vertebran la ciudad, dinamizan la interacción social y económica; y permiten el uso más eficaz y compartido de los recursos o equipamientos públicos, presentes y futuros, entre los barrios".

Por ello, y respecto al tramo de la avenida Manuel Rodríguez Ayuso, reclaman dos pasos de peatones regulados por semáforo en ámbar dotados de pulsador a demanda peatonal y un carril bici unidireccional en ambos sentidos de la marcha que separe físicamente el tráfico de vehículos de los VMP y peatones.

Además, proponen inhabilitar los solares de la zona en sentido entrada a la Ciudad como lugar de estacionamiento de vehículos de grandes dimensiones por medio del vallado o separación con carril bici no practicable por vehículos de motor.

También instan a intercambiar los indicativos de Carretera de Madrid por los de la avenida Rodríguez Ayuso o salidas de la ciudad --A2-Z40 Madrid, PLAZA, Rosales del Canal o Arcosur, según proceda--, en los viales adyacentes de Ronda Ibón de Plan, avenida San Juan Bautista de la Salle o en la propia avenida Rodríguez Ayuso en el tramo de Salida de la ciudad entre Los Enlaces y Valdefierro.