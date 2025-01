Vecinos de Vía Hispanidad se concentran contra la operación urbanística que conllevará el traslado del skatepark

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Vía Hispanidad en Zaragoza se han concentrado este domingo en el skatepark 'Ignacio Echeverría' para protestar contra el proyecto urbanístico del Ayuntamiento de Zaragoza que contempla la construcción de 470 viviendas libres, con una gran torre incluida, lo que supondrá el traslado tanto del campo municipal de fútbol 'García Traid' como del propio skatepark.

Con pancartas en las que podían leerse mensajes como 'No a la especulación', 'Stop pelotazo', 'El skatepark no se toca', 'El estadio de la Romareda nos está saliendo caro', 'Más Ollie --en referencia a una marca de skaters-- y menos monopoli' y 'El problema de la vivienda en Zaragoza no se arregla tirando el skatepark', varios cientos de ciudadanos de todas las edades han expresado su rechazo a una operación urbanística por la que el consistorio planea ingresar 50 millones de euros.

La contestación une a vecinos y usuarios del skatepark y del campo de fútbol García Traid, que no quieren que cambie de esta manera la fisonomía de esta parte de la ciudad, tan apetecible para levantar viviendas.

"Los vecinos reclaman que no se especule con dos equipamientos que pertenecen al barrio y que así se contemplaron cuando compraron los pisos y suscribieron sus hipotecas", ha explicado a Europa Press Borja Téllez, uno de los integrantes del movimiento contrario a la operación y skater desde hace dos décadas.

La especulación es el concepto que canaliza el rechazo de la mayor parte de los opositores a esta operación. Los vecinos señalan la reforma de la cercana Romareda como el motivo detrás del que surge esta iniciativa que, según advierte Téllez, "mermaría la calidad de vida de los vecinos de la zona, masificaría todavía más los recursos y servicios, como el centro de salud, con la llegada de unas 1.500 personas más que entrarían a vivir en la zona".

"EL SKATEPARK NO SE TOCA"

Una alteración de las cosas que también afectará a los usuarios del campo de fútbol, niños y niñas y sus padres de Romareda, Universidad, Vía Hispanidad y Casablanca: "Juegan allí principalmente porque es el equipo del barrio y de los colindantes y es más cómodo para los padres acudir hasta allí que irse a otra zona más lejana de la ciudad", razona.

El traslado del skatepark toca de lleno a Téllez, integrante de una de las asociaciones que se han posicionado contra el proyecto. Este usuario habitual de la instalación recuerda que fue remodelada en 2016 y que cuenta con una segunda fase proyectada al que el cambhio del gobierno "dio carpetazo y enterró".

"Todos sus usuarios, skaters, bikers y rollers, tenemos la duda de qué va a suceder si este skatepark desaparece y cómo será la nueva que dicen van a hacer porque el Ayuntamiento no nos ha pedido asesoramiento ni ha consultado a ninguna de las asociaciones que hay de estos deportes, ni tampoco hemos tenido ninguna información directa", traslada.

En ese sentido, ha expresado sus claras reticencias: "Tal como se están gestionando las cosas nos da mucho miedo". Esa "incertidumbre" aparece en un momento en el que los usuarios seguían reclamando que la instalación "se complete": "Esa segunda fase tenía que hacerse porque tenemos un skatepark incompleto y, siendo como es ya Zaragoza la cuarta ciudad de España por población, tenemos de las peores instalaciones para deportes urbanos que hay y siempre ha sido así porque hemos sido un sector muy maltratado", ha lamentado.

Una crítica que lanza en forma de dardo al propósito deportivo de la alcaldesa: "Hace años podíamos llegar a entender ese trato porque éramos muy minoritarios, pero hoy el skate es un deporte olímpico, tenemos una selección española y habría que potenciar que en esta ciudad surgieran nuevos representantes, pero parece que al Ayuntamiento no le importa. Y más, de cara a presentarnos como Ciudad Europea del Deporte en 2027, pero parece que sólo interesa el fútbol.

En el peor de los casos, que para Téllez sería que se confirmara el adiós del 'Ignacio Echeverría', espera que al menos cuenten con el consejo de los usuarios y sea para hacer algo que mejore la situación, "que hagan algo que de verdad nos ayude y sea un skatepark digno y en condiciones". En cualquier caso y, como el conjunto de vecinos que se han concentrado este domingo, todos esperan una explicación del Ayuntamiento de Zaragoza a la mayor brevedad.

De hecho este mismo lunes está prevista una reunión de la Junta de Portavoces tras haber sido solicitada por la portavoz socialista Lola Ranera, en la que se abordará esta operación urbanística, que junto a la también proyectada en Montecanal, permitirá al consistorio ingresar 67 millones de euros que, como aseguró el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, "no sólo permitirán no aumentar la presión fiscal sobre los vecinos para seguir avanzando en la transformación de la ciudad, con grandes proyectos en marcha como La Nueva Romareda o la regeneración del río Huerva, sino que contribuirán a desarrollar on múltiples proyectos en barrios como el Centro Cívico Hispanidad, el canal perimetral del Barranco de la Muerte, la reforma integral de la avenida de Navarra o la ampliación del Albergue Municipal".