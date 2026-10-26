Veteranos del Real Zaragoza y leyendas del Málaga C.F. disputarán el partido de Aspanoa contra el cáncer infantil

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado: y el presidente de los veteranos del Real Zaragoza, Jesús Glaría, y patrocinadores presentan el partido de fútbol del 15 de noviembre. - EUROPA PRESS

La alcaldesa anima a asistir al encuentro el 15 de noviembre en Ibercaja Estadio o participar en la fila 0

ZARAGOZA, 26 Oct. (ZARAGOZA) -

Futbolista de la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza y las leyendas del Málaga C.F. disputarán el partido de Aspanoa contra el cáncer infantil el 15 de noviembre a partir de las 11.30 horas en el Ibercaja Estadio.

Con el lema 'Metamos un gol al cáncer' se volverá a convocar esta cita que ya cumple 32 ediciones y en esta ocasión han confirmado su asistencia los zaragocistas Lafita, Paredes, Pablo Alfaro, Linares o Xavi Aguado; mientras que desde el club andaluz jugarán Valcarce, Gonzalo de los Santos, Catanha, Apoño o Duda, entre otros.

Aparte del partido de fútbol se ha previsto más actividades para convertir esa fecha en una gran fiesta familiar. Este año habrá superhéroes; mascotas, como la de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, Zarpa; y durante el descanso se podrá disfrutar de una espectacular exhibición de los paracaidistas del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Área y del Espacio.

Serán entre cinco y seis paracaidistas que saltarán en apertura manual con una caída libre de unos mil metros y los dos últimos en saltar desplegarán la bandera de España y la de Aspanoa que se verán ondear hasta que toquen tierra en el campo de fútbol.

Las entradas están a la venta por un donativo de 4 euros y se pueden adquirir en la web de Aspanoa 'www.aspanoa.es' en la sede de la asociación, en la calle Duquesa Villahermosa, 159, y en la tienda oficial del Real Zaragoza en la plaza Eduardo Ibarra.

Los dos aparcamientos del Ibercaja Estadio será gratuitos la mañana del partido; el Ayuntamiento reforzará el tranvía y habilitará la línea de autobús EM3. Asimismo, en las barras del estadio habrá refrescos y aperitivos al precio de 1,50 euros y toda la recaudación se destinará a proyectos de Aspanoa.

Este evento, que ya es un clásico en el calendario deportivo con fines solidarios de Zaragoza, lo ha presentado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado: y el presidente de los veteranos del Real Zaragoza, Jesús Glaría.

COMPROMISO

Natalia Chueca ha señalado que es una "cita obligada" no solamente para los amantes del fútbol, sino para toda la sociedad zaragozana. que un año más, "seguro que se van a volcar para poder colaborar y para poder ayudar a Aspanoa en esa gran labor que tiene", ha elogiado.

Tras comentar que de las situaciones más duras que puede vivir una familia y niño es cuando se tiene que enfrentar a un diagnóstico de cáncer y que supone un cambio para toda la familia, ese momento "tan traumático y dramático se lleva muchísimo mejor gracias a la labor de Aspanoa y de todos sus voluntarios" porque acompañan, arropan y hacen más llevadera esa enfermedad, ese 'shock' y ese daño psicológico que causa, más allá de la enfermedad física.

"La labor que se hace desde Aspanoa es una de las más bonitas y de las que más podemos agradecer a todos los miembros de Aspanoa por su solidaridad y por su entrega", ha subrayado.

En su intervención ha destacado el papel de Aspanoa en recaudar fondos para seguir investigando y ayudando "de una forma práctica, no solamente del acompañamiento, sino contribuyendo a que haya más medios para enfrentarse mejor y para acertar más en la cura del cáncer infantil".

Al respecto, se ha referido a la nueva UCI Pediátrica de Aragón, estrenada hace poco en el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza; o la puesta en marcha del primer centro de día de España para niños con cáncer que se llamará La Cabaña, estará ubicado en los Porches del Audiorama y abrirá sus puertas en unas semanas.

La alcaldesa ha animado a los zaragozanos a que contribuyan a estos proyectos y acudan al Ibercaja Estadio a presenciar el partido o a través de esa fila 0, que también es otra forma de ayudar y recaudar fondos para combatir el cáncer infantil.

Ha subrayado el carácter de compromiso de esta cita al cumplir 32 ediciones lo que revela que no es un apoyo puntual, sino que "trasciende a las propias personas" que disputan los partidos y llevan a cabo los proyectos y que "está arraigado", además de que transmite los valores deportivos del fútbol como el trabajo en equipo y la entrega.

VER EL CAMPO LLENO

El presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado, ha explicado que una parte fundamental de la financiación de los proyectos y servicios surge de este encuentro deportivo, además de que para muchas de nuestras familias es uno de los días "más emocionantes del año".

"El ver a nuestros niños salir al campo al principio del partido y recibir el aplauso y el cariño de miles de personas, para ellos es un recuerdo que se les queda en la memoria y supone un impulso muy fuerte y un empuje muy fuerte para que no se sientan solos", ha detallado Tirado.

El resultado de este partido "es lo de menos", ha reconocido el presidente de Aspanoa porque "aquí todos jugamos en el mismo equipo". Ese mensaje es lo que se quiere transmitir en la campaña de promoción de este año, en la que el exjugador del Real Zaragoza, Xavi Aguado, cederá simbólicamente el brazalete de capitán a uno de los niños enfermos en representación de todos los niños y adolescentes de Aspanoa, porque "ellos son realmente los verdaderos protagonistas de esta iniciativa", ha recalcado.

Gabriel Tirado ha trasladado la petición de que quienes comprar la entrada acudan al partido porque el año pasado se vendieron 20.000 entradas, todo el aforo disponible, pero el día del partido había entre 10.000 y 12.000 personas. Así, ha pedido que quienes quieran colaborar pero no vayan a acudir al partido lo hagan a través de la fila 0 y así haya asientos disponibles para quienes tengan interés ven ver el partido.

"Lo que nos gusta es que las gradas estén llenas, que nuestros niños se sientan acompañados porque eso es lo que nos hace verdaderamente ilusión", ha indicado.

RECAUDACIÓN

El presidente de los veteranos del Real Zaragoza, Jesús Glaría, ha asegurado que "lo más bonito" de este partido es que "se ha hecho institucional a través del Ayuntamiento de Zaragoza".

Sobre los deportistas que disputarán el encuentro ha explicado que "vienen los primeros espadas de los que pueden jugar", como La Guardia o Juan Señor y ha confiado en que por parte del Málaga C.F. no lo pongan difícil a los exjugadores del club zaragozano.

Precisamente, desde el club andaluz ha hablado a través de un vídeo el presidente de la Asociación de Leyendas y Veteranos del Málaga C.F., Gonzalo de los Santos, quien ha y anunciado que estará el 15 de noviembre en Zaragoza para disputar el partido, junto al resto de sus compañeros. "Todo lo recaudado será para la lucha contra el cáncer infantil", ha apostillado en su mensaje.

EL TRABAJO DE ASPANOA

Un total de 14 empresas e instituciones se suman a esta iniciativa, cuyo apoyo ha agradecido especialmente el presidente de Aspanoa.

Esta asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón, apoya a sus familias e impulsa la investigación contra el cáncer infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. El año pasado ha prestado ayuda a 206 niños y adolescentes con cáncer en las distintas fases de la enfermedad, así como a 415 de sus familiares, en especial, sus padres y sus hermanos.

Aspanoa es también la asociación autonómica que más recursos destina a la investigación del cáncer infantil en España, con una inversión de 420.000 euros distribuidos entre diez proyectos de investigación.