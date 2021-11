La vicealcaldesa (Cs) dice que "no es politizar" el buscar un acuerdo unánime para que Magaña (PSOE) dimita

ZARAGOZA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Zaragoza y portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha asegurado que "no es politizar" el hecho de que en la Junta de Portavoces se haya intentado alcanzar un acuerdo unánime para pedir la dimisión del concejal del PSOE, Ignacio Magaña, sobre el que un juzgado ha dictado orden de alejamiento sobre su pareja que le ha acusado de violencia de género.

Tras subrayar que Cs "siempre" ha evidenciado la clara defensa de la lucha contra la violencia de género, ha considerado que Magaña debe dimitir. Ha dicho que la formación naranja y el Gobierno de Zaragoza PP-Cs del que forma parte "comparte" lo que hace el PSOE al ratificar la suspensión de militancia de este concejal, que ya no forma parte del grupo municipal del PSOE.

"Tenemos que ser ejemplarizantes y me causa tristeza que la Junta de Portavoces no saque un acuerdo oficial porque todos tenemos la opinión de que debe dimitir --Magaña-- y hay que dejar claro que queremos que dimita, aunque el acta sea suya".

A juicio de Sara Fernández, "no tiene sentido" que se haya llegado a acuerdos en el protocolo de actuación ante presuntas agresiones sexuales en otros momentos, como las fiestas del Pilar, en el que se evidencia ese rechazo a esa violencia y, ahora, que un concejal es denunciado "no se diga nada".

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicealcaldesa ha subrayado que lo tiene claro en el sentido de que hay que rechazar toda la violencia de género y "no puede ser que un cargo público que tenga esa denuncia siga manteniendo ese cargo". "Nos ratificamos en pedir su dimisión y me siento triste porque de la Junta de Portavoces no salga un acuerdo porque no quieren PSOE, Podemos y ZeC evidenciarlo".

Tras reiterar que hay que rechazar la violencia contra la mujer, independientemente de las siglas de quien la ejerce, ha comentado que en la Junta de Portavoces se ha pretendido "apoyar" lo que ha hecho el PSOE de expusarlo del grupo municipal y pedirle el acta. "No es para nada politizar. Si protestamos y denunciamos cuando un ciudadano es denunciado por estos actos hay que hacer lo mismo con un cargo público. No es utilización política para nada".

Por ello, ha aclarado que "no tiene la misma fuerza que un partido emita una opinión a que todos la emitan de forma conjunta", motivo por el que se hacen las declaraciones institucionales, ya que de cara a la opinión pública tiene "más efectividad". "No entiendo que porque sea un concejal, da igual las siglas, se opongan a reflejar esa unanimidad y lo digo como concejal, portavoz y mujer".