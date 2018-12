Víctor Manuel presenta este jueves en el Auditorio su nuevo disco 'Casi nada está en su sitio'

Publicado 17/12/2018 10:00:35 CET

El cantante Víctor Manuel presentará este jueves, 20 de diciembre, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, su nuevo trabajo 'Casi Nada está en su sitio', primer álbum de canciones originales del artista. El concierto será a las 20.30 horas y la apertura de puertas a las 19.45 horas.

Tras su reciente participación en la gira 'El gusto es nuestro 20 años' y la publicación de 'Canciones regaladas', --su disco de versiones junto a Ana Belén--, así como de un libro de memorias y del directo '50 años no es nada', llega el momento de dar a conocer sus composiciones.

El álbum fue publicado el 5 de octubre a través de Sony Music y reúne 13 canciones: 'Allá arriba al norte', 'Vaya regalo', 'Así me siento hoy', 'Que se vengan todos', 'Elegir rumbo', 'No me digas', 'Digo España', 'Cuando acabe este vals', 'No me quieras tanto', 'Cachito', 'Nos están preguntando', 'Mujer hablando con su perro' y 'He cortado estas flores'.

La gira de presentación comenzó en Avilés, el pasado 26 octubre, y, después de Zaragoza, continuará en febrero en Alcoy, Santander y Gijón, para seguirá en los siguientes meses en Barcelona, Ciudad Real, Pamplona, Bilbao y Logroño. Víctor Manuel llegará a Madrid, para actuar en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2019.

La entradas se pueden comprar online en 'www.victormanuel.es' y 'www.ticketmaster.es' y los puntos de venta físicos están en Carrefour, Fnac, Halcón Viajes y Viajes Ecuador.