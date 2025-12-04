Víctor Serrano responde al PSOE que el parque público es de 2.500 viviendas y se construyen 2.302 nuevas

Archivo - El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano - DANIEL MARCOS PINA - Archivo

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha dado la "bienvenida" a la concejal socialista, Ros Cihuelo, como portavoz en esta materia y le ha recordado que la sociedad municipal Zaragoza Vivienda acumula un parque público de unas 2.100 viviendas desde que se constituye en 1981 y en solo tres años se van a construir más de 2.303 nuevas, aumentando un 115,15 por ciento la disponibilidad de "vivienda asequible" para los zaragozanos.

Serrano ha indicado que esta cifra "resalta mucho" más si se tiene en cuenta que el Gobierno de Aragón en las dos legislaturas del PSOE promovió en Zaragoza "cero viviendas en 8 años de gestión", y el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, que prometió 180.000 viviendas en España "todavía no ha hecho ninguna".

Por ello, le ha indicado a Ros Cihuelo que "sería bueno que la portavoz socialista nos lleve a visitar alguna de las viviendas que ha hecho Sánchez en Zaragoza, y si las encuentra, recibirá toda nuestra atención y admiración, porque esas viviendas no existen", ha recalcado Serrano.

Asimismo, ha lamentado las críticas de Cihuelo al programa ALZA de captación de vivienda de particulares, "que ha incluido en cuatro años 500 viviendas en el mercado del alquiler asequible, con ayuda de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs)".

Precisamente, la labor de captación de vivienda y asesoramiento a los ciudadanos de los APIs se reconocerá este jueves en un acto en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha apuntado Víctor Serrano.

"INASUMIBLE"

"A ello se deben sumar los esfuerzos de Zaragoza Vivienda en materia de rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética del parque inmobiliario privado de la ciudad, que destina más de 32 millones de euros a mejorar la calidad de vida de más de 5.600 familias", le ha recordado Serrano a Cihuelo.

Por último, Serrano ha querido recordar a la "portavoz sanchista en el Ayuntamiento, Ros Cihuelo", que asumir la compra de todas las VPO liberadas, "porque así lo dice una ley que hizo el Partido Socialista", sería "inasumible" por las arcas municipales.

Serrano ha asegurado que "es más rentable y eficiente" impulsar el Plan Mas Vivienda, el uso de fondos europeos para el alquiler asequible, el Plan de Vivienda de Zamoray Pignatelli, la construcción de edificios residenciales comunitarios como el de Torrero, el programa de alquiler ALZA o el desarrollo de promociones impulsadas directamente por Zaragoza Vivienda.

"La señora Cihuelo entenderá todas estas cuestiones y antes de hacer la próxima rueda de prensa se informará al respecto, porque en materia de vivienda Zaragoza hoy es un referente en el ámbito nacional", ha concluido Serrano.