Vidal (Vox) exige a Azcón que firme acuerdos con las empresas de centros de datos para apoyar a las pymes locales

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón Juan Vidal ha emplazado este lunes al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a firmar acuerdos con las empresas multinacionales que impulsan los centros de datos en la Comunidad Autónoma para que promuevan el empleo en Aragón y beneficien a las pymes locales.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recordado que el viernes pasado ha iniciado sus trabajos, en la cámara, la Comisión especial de estudio de los centros de datos, que preside Vox, y ha dejado claro el apoyo de Vox al despliegue de estas instalaciones, "una oportunidad que podría generar hasta 50.000 millones de euros en inversiones de empresas como Amazon o Microsoft".

Esta Comisión "servirá para detectar las necesidades reales de los centros de datos, revisará los mecanismos para asegurar los beneficios para emprendedores y trabajadores de la región e identificará los potenciales impactos ambientales en el entorno para que puedan ser solventados", ha expuesto Vidal.

La preocupación de Vox es "asegurar que estos centros crear empleo local de calidad y la reversión de parte de sus beneficios en Aragón", ha continuado Vidal, enfatizando que "para que estos proyectos puedan ser viables el Gobierno de Aragón debe garantizar la disponibilidad previa de unos servicios e infraestructuras públicas, redes eléctricas fiables, suministro hídrico suficiente, viviendas para trabajadores, conexiones rápidas y la concesión de licencias sin retrasos".

"Tratamos de evitar que se repita el desorden en el despliegue de las renovables que, por falta de planificación, ha arruinado paisajes, ha aumentado el riesgo de apagones, ha impulsado la despoblación y duplicado las tarifas energéticas, dejando a uno de cada cinco hogares en pobreza energética".

Vox también incidirá en "la optimización del gasto de agua mediante reciclaje, el equilibrio con el sector agrario y ganadero y la disponibilidad de una red de suministro eléctrico robusta".

VISITA A ESTADOS UNIDOS

El parlamentario de Vox ha considerado que la visita, la semana pasada, del presidente del Ejecutivo regional, Jorge Azcón, a Virginia (Estados Unidos), para conocer los centros de datos es positiva "si ha podido descubrir la fórmula para garantizar la creación de empleo local derivado de estos centros porque todo el mundo conoce que normalmente se operan fundamentalmente a distancia".

"Las cifras de 17.00 a 21.000 puestos de trabajo durante la fase de obras y 9.000 puestos fijos en producción suenan exagerados mientras el Ejecutivo de Aragón no garantice que las operaciones de estos centros se van a establecer localmente mediante convenios en nuestra región".

"Además, curiosamente, el presidente suele atribuir la llegada de los centros de datos a las energías renovables aragonesas, cuando realmente los centros de datos necesitan estrictamente energía estable y sin interrupciones, como el caso de Virginia, donde predominan la energía térmica y la nuclear", ha observado Vidal.

También en el caso de Virginia, "el coste del megavatio es mucho más bajo, del orden del 50% por debajo del coste en Aragón, así como el nivel impositivo y fiscal a las empresas y trabajadores, careciendo de las absurdas tasas climáticas europeas, esas que están pactadas entre el PP y el PSOE en Bruselas, que arruinan nuestra producción, lo que aparentemente Azcón trata de obviar".

Para que estas inversiones puedan crear empleo en Aragón y revertir en pymes locales, pese a que muchos elementos se produzcan en el exterior, "hace falta una acción decidida por parte del Gobierno, firmando acuerdos de compromiso con las empresas de los centros de datos", ha considerado Juan Vidal.

El diputado de Vox ha insistido en que "el Gobierno de Aragón debe buscar acuerdos específicos con los promotores de los centros de datos para garantizar que parte de la riqueza generada revierta directamente en la región, fomentando el empleo local cualificado y el desarrollo de cadenas de suministro aragonesas, lo que multiplicará los beneficios económicos a largo plazo".