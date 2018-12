La VII edición de Zaracadabra reunirá a cuatro ilusionistas internacionales y once espectáculos pioneros

Publicado 18/12/2018 18:12:15 CET

La VII edición de Zaracadabra, Festival Internacional de Magia de Calle, se celebrará del 25 de diciembre al 3 de enero en Zaragoza, con cuatro artistas internacionales que pondrán en escena once espectáculos con cinco producciones diferentes en las que se combina ilusionismo, circo, teatro, humor y mucha participación.

Zaragoza acoge una nueva edición del Zaracadabra y volverá a convertirse en Navidad en la capital mundial de la magia con este festival dirigido a todos los públicos, con actuaciones en las calles, donde se habilitarán como escenario la plaza del Pilar, y teatros como Arbolé y El Sótano Mágico.

Txema Magic (España), LeBart y su compañía (Argentina), Sebastien Detishe (Bélgica) y Civi-Civiac (Aragón) pondrán en escena cinco producciones en once representaciones que son pioneras y únicas en el género algunas de ellas estrenos en Aragón, como "The postman" de Txema Magic y "The amazing LeBart show". Todos ellos presentas espectáculos con personajes que cuentan historias y emocionan, además de hacer posible lo imposible.

Zaracadabra cumple su VII edición como una cita internacional de magia de calle consolidada y como un encuentro muy reconocido en el circuito de festivales europeos de magia. Zaracadabra también pretende dignificar al máximo el arte de la magia con ilusionistas de varias nacionalidades con propuestas de calle pero en espectáculos premiados y muy trabajados.

Este festival de la magia cuenta con la colaboración de Zaragoza Eventos, El Sótano Mágico y Teatro Arbolé. La compañía Civi-Civiac es la responsable de su organización y dirección artística, han detallado en una nota de prensa.

En las seis ediciones anteriores de Zaracadabra se han celebrado un

total de 105 espectáculos a cargo de 74 ilusionistas y compañías internacionales, que han llegado a más 63.000 espectadores.

MÁS ESPECTÁCULOS

El 25 de diciembre se ha programado el espectáculo "Mister Magic" de la compañía Txema Magic (España), en El Sótano Mágico, con dos funciones a las 12.00 horas y a las 18.00 horas.

Al día siguiente, 26 de diciembre, tendrá lugar 2The amazing LeBart show" de la compañía LeBart (Argentina) también en El Sótano Mágico, con dos funciones a las 12.00 horas y a las 18.00 horas. A las 19.30 horas se podrá ver el espectáculo "The postman" de la compañía Txema Magic (España) en la plaza del Pilar.

El 27 de diciembre será el turno del espectáculo "The amazing LeBart show" de la compañía LeBart (Argentina), que será en El Sótano Mágico, con dos funciones a las 12.00 horas y a las 18.00 horas. A las 19.30 se ha programado el mismo espectáculo en la plaza del Pilar.

El viernes, 28 de diciembre, se podrá asistir al espectáculo "El hombre circo" de la compañía Sebastien Detishe (Bélgica) en la plaza del Pilar, a las 19.30 horas.

Las actuaciones del mes de enero se han organizado para el día 3 con el espectáculo "Cóctel de ilusiones" de la compañía Civi-Civiac (España)en Teatro Arbolé, con dos funciones, a las 12.00 horas y a las 18.00 horas.

COMPAÑÍAS

Txema Magic (España) es un joven mago que ha actuado en más de 23 países, en escenarios como "Le Plus Grand Cabaret du Monde" de París, el Magic Castle de Hollywood y el Monday Night Magic de New York. Además ha sido premiado con los Anillos de Oro de Suiza y en la Colombe d'Or de Francia.

"Soy un mago joven y del siglo XXI y con Mister Magic me propongo disfrutar y hacer disfrutar de la magia clásica y rendir un pequeño homenaje a los iconos del mundo de la magia: la capa negra, el sombrero de copa, la americana y la varita mágica".

LeBart (Argentina) realiza magia con humor en sus shows. La combinación de diferentes disciplinas tales como el stand up, clown, malabares y la magia, en contraste con su personalidad sorpresiva, un excelente dominio corporal y su gran carisma, dan como resultado una propuesta mágica original llena de humor, sano, inteligente y de calidad. Por su particular originalidad LeBart combina en proporción ideal la magia, el asombro, el humor y la sorpresa.

Sebastien Detishe (Bélgica) ha colaborado y trabajado con diferentes compañías de teatro y animación de calle y ha sido profesor de técnicas de circo en diferentes escuelas de Bélgica. Ha participado en festivales como Tarrega, Marató, Renc'Art e infinidad de teatros de toda Europa.

Civi-Civiac es un cóctel de Ilusiones en un explosivo espectáculo que mezcla la magia, el humor y la participación interactiva, en un juego con la escena, los objetos y el público. El espectáculo transcurre en una moderna escenografía, donde un carismático y habilidoso personaje despierta la curiosidad ante todo tipo de público, proponiendo un selecto cóctel de sensaciones para el disfrute de todos los públicos.

La compañía Civi-Civiac nace en 1999 en Huesca (Pueyo de Santa Cruz) con el objetivo de ofrecer espectáculos de alta calidad artística utilizando el ilusionismo como medio de expresión. Su creador y director, Ismael Civiac, ha crecido paulatinamente en el mundo de la magia hasta alcanzar hoy las máximas cotas dentro del faquirismo (primer premio en el XXIII Congreso Mágico Nacional) y de la magia de calle (Campeones del Mundo en 2014), entre otros galardones y reconocimientos, junto a la magia teatral donde Civi-Civiac cosecha grandes éxitos.

Con su compañía diseña y construye sus propios aparatos mágicos, dándole así un sello único y personal a sus espectáculos, que le ha permitido exportarlos a toda Europa, y participar en los festivales más prestigiosos. Civi-Civiac, compatibiliza su trabajo artístico, con la creación, producción y dirección de festivales a medida.