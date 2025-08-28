La VII etapa de la Vuelta finaliza este viernes en Cerler (Huesca) con afecciones a la circulación

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de espaldas en imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CERLER (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

La VII etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 finaliza este viernes, 29 de agosto, en la localidad de Cerler (Huesca), por lo que se producirán afecciones a la circulación en diversas carreteras del noreste de la provincia oscense.

Los corredores de la Vuelta Ciclista a España circulará este viernes entrarán en la provincia de Huesca desde Lérida por la carretera N-230, circulando posteriormente por la N-260 hasta la localidad de Castejón de SOS, donde llegará desde allí a Benasque por la carretera A-139, finalizando la etapa en Cerler a donde llegarán por la carretera A-2617.

Para asegurar el buen desarrollo de la prueba ciclista y garantizar la seguridad en las carreteras por las que discurrirá, se han establecido varios cortes de carretera.

Desde este jueves 28 de agosto a las 17.00 horas se cortará el tramo de la carretera A-2617 desde la localidad de Cerler hasta Cerler Estación, donde se ubicará la meta de la VII etapa.

El viernes, día 29, a las 13.00 horas, se cortará la circulación en la A-139 en sentido ascendente hacia los Llanos del Hospital. A esa misma hora también se cortará la circulación por la A-2617, desde localidad de Benasque hasta Cerler estación donde se ubica la meta. Este corte podría ser adelantado en caso de saturación de la vía.

RECOMENDACIONES

Desde la Guardia Civil de Tráfico se recomienda planificar el viaje si va a circular por las vías afectadas, adelantándose a los cortes de la vía o utilizando las vías alternativas en su caso.

Si se tiene alojamiento previsto en algún hotel de la zona hay que informarse con la dirección del establecimiento respecto a las horas de corte de la carretera afectada.

Además, se ruega circular con precaución, estando atento a la señalización y los carteles informativos.