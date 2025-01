Villagrasa apela a "la unidad de la familia socialista" para que Alegría sea secretaria general del PSOE Aragón

El alcalde de Bujaraloz no formaliza su candidatura a las primarias orgánicas del PSOE Aragón tras hablar con cientos de militantes

ZARAGOZA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bujaraloz (Zaragoza) y portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, ha anuncido este viernes en rueda de prensa su decisión de no formalizar su candidatura a las primarias del PSOE Aragón, de manera que la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, será la próxima secretaria general. Villagrasa ha apelado a "la unidad y la fraternidad de la gran familia socialista".

"No voy a concurrir como secretario general al próximo proceso de primarias", ha proclamado Villagrasa, quien ha matizado: "Yo no me retiro". Todavía no había formalizado su candidatura, al abrirse el proceso de inscripción de candidaturas este viernes. Ha dicho que sus "circunstancias personales", es decir, si se integrará en la Ejecutiva de Alegría, "no son lo importante, sino colaborar entre todos con ánimo constructivo y trabajar en los valores que hemos reivindicado, que ahora tendremos que poner en práctica".

Los procesos de unidad "se tienen que trabajar en todos los espacios y contando con todos los compañeros", ha continuado el diputado autonómico, enfatizando que será Pilar Alegría quien decida si lo incorpora a su Ejecutiva y que él está "a disposición de la organización allá donde pueda trabajar", convencido de que se confluirá en "un solo proyecto: Vamos a salir fuertes y a ganar, que se preparen el PP y VOX".

"Lo importante no es hablar de nombres concretos, sino de cómo construimos entre todos, sin etiquetas, sin vetos, en los procesos provinciales que tienen que venir, cómo realizamos el mejor proyecto del PSOE Aragón y cómo salimos a ganar los procesos electorales", ha manifestado, convencido de que Alegría y él confluirán "en la defensa de los mismos valores", teniendo como "brújula" trabajar por el PSOE.

Darío Villagrasa ha recorrido, desde que presentó su candidatura, el pasado 26 de diciembre en Zaragoza, más de 7.200 kilómetros del territorio aragonés para entrevisarse con cientos de militantes de las agrupaciones locales de las tres provincias de la Comunidad Autónoma, recogiendo el apoyo de la militancia a "la cultura del pacto" en el seno del PSOE para ganar las elecciones autonómicas de 2027 y frenar "el inefable deterioro" de los servicios públicos durante la actual etapa de gobierno del popular Jorge Azcón.

Ha recordado que renunció a su cargo orgánico de secretario de Organización para el que le eligió el todavía secretario general, Javier Lambán.

Darío Villagrasa ha dado las gracias a todos los compañeros del PSOE que han defendido su proyecto y participado en el proceso de "escucha activa", de quienes ha percibido su alerta por el retroceso de "ese Aragón de progreso en el que habíamos trabajado".

"No ha habido una sola agrupación que no haya apelado a los valores de unidad, fraternidad y cultura del pacto", ha observado el ya excandidato, quien ha apostado por "fortalecer" el PSOE: "He tomado la decisión, hace algunas jornadas y en conversaciones con la otra virtual candidata, de que lo mejor para la organización, para el PSOE de Aragón, para que el partido se erija como alternativa real, fuerte, coherente y con ilusión, es confluir y entender que el PSOE Aragón es el espacio donde todos debemos dedicar nuestras capacidades, talentos y energías".

INTEGRACIÓN

Ha insistido en que "hay elementos comunes de integración, para trabajar en dinamizar la organización", ha continuado Villagrasa, quien ha querido imprimir a este proceso "un exquisito respeto, un clima de concordia" e insistiendo en la unidad como "garante" del buen funcionamieto de la organización socialista.

"NO HAY DERROTA DEL LAMBANISMO"

El ya excandidato ha apostado por "predicar la unidad desde el ejemplo" y ha recalcado que las primarias son un proceso de la militancia y "cada uno habla con voz propia", reconociendo "el respaldo" de muchos compañeros, que lo son todos. Ha destacado su "orgullo" por la renuncia en aras de la unidad "y la defensa del PSOE".

"No hay derrota del lambanismo", ha aclarado Darío Villagrasa, quien ha realzado que Javier Lambán ha dado a Aragón "un tiempo nuevo de progreso, de generación de riqueza, de fortalecimiento de los servicios públicos y de defensa de la igualdad por encima de todo", lo que ha vuelto a reivindicar.

También ha aseverado: "No me reconozco en ninguna etiqueta, no soy lambanista ni sanchista; soy socialista, pero soy leal, trabajador y reivindico lo que es justo y hoy no estaría siendo justo si no defendiera el legado político de Javier Lambán". Así, ha agradecido el tuit elogioso que el expresidente de la Comunidad Autónoma le ha dedicado esta mañana en la red social 'X'.

Darío Villagrasa ha dejado claro que no se arrepiente de su renuncia. "Creo que el esfuerzo ha merecido la pena, lo he hecho con todas mis energías, he ilusionado a muchos compañeros". Se ha mostrado convencido de que Alegría desarrollará "un proyecto de unidad e integrador" y de que "defender la Comunidad no está reñido con argumentar las ideas y los proyectos, el pan nuestro de cada día".

Por otra parte, ha afirmado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, está "ausente del día a día" y se le ve "más preocupado por atacar al PSOE de Sánchez o denostar a Lambán que por el día a día de Aragón, pero lo que tiene que hacer es trabajar y todavía no ha presentado el presupuesto, que ni está ni se le espera", mientras que el PSOE es "la alternativa real" al PP y VOX.