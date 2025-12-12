Villagrasa (PSOE) dice que el Gobierno de Azcón "hace aguas" y "ha fracasado" en su objetivo de dar estabilidad

Los diputados autonómicos del PSOE Darío Villagrasa, Sergio Ortiz y Leticia Soria. - CORTES DE ARAGÓN.

El diputado del PSOE Darío Villagrasa ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón "hace aguas" y "ha fracasado" en su objetivo de dar "estabilidad" a la Comunidad Autónoma. Ha interpelado al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López.

En su intervención, Villagrasa ha asegurado que el Ejecutivo "ha bajado los brazos, no ha compartido el presupuesto y ha fracasado", añadiendo que los miembros del Gobierno regional "empiezan a parecerse a los personajes navideños que aparecen en las películas, podrían ser como esos personajes que acaban en un pueblo de Vermont y acaban salvando la única fábrica de juguetes que hay en el pueblo".

Ha recordado que López "tenía muchos proyectos y expectativas" en política de despoblación y le ha exigido que haga un balance de lo realizado en 2025, indicando que los populares "han dado la legislatura por concluida".

Tras calificar al Ejecutivo de Azcón de "Gobierno anuncio", Villagrasa ha preguntado al consejero dónde han ido los 64 millones de euros que comprometieron junto con las diputaciones provinciales para luchar contra la despoblación, de los que tendrían que haberse ejecutado 16 en 2025, y si se ha llevado a cabo el anunciado aumento progresivo del Fondo de Cohesión Territorial.

"Atrás queda la política transversal de lucha contra la despoblación, nada sabemos de la aplicación de la Ley de Dinamización del Medio Rural, no conocemos nada de los bonos de impacto rural y desconocemos las medidas para que los jóvenes puedan emprender en los oficios tradicionales", ha espetado el diputado socialista al consejero.

Darío Villagrasa ha aseverado que el PSOE "siempre va a estar en la política útil" y ahora, cuando "va a llegar la campaña electoral", defenderán que son "un partido que lleva Aragón en la cabeza y el corazón", que se cree las políticas contra la despoblación y que, "en caso de que convoquen de manera irresponsable las elecciones, no va a quedar ni un pueblo sin recorrer y sin que lleguen las políticas del PSOE". Ha deseado que cuando llegue la próxima legislatura Octavio López sea "un brillante portavoz de la oposición" y apoye al Gobierno del PSOE como le ha apoyado él.

Octavio López ha deseado "feliz Navidad y próspero año para todos" y ha señalado: "No sabemos cuál será el futuro inmediato, mediato o perifrástico", tras lo que ha elogiado la "brillante oratoria" de Villagrasa, señalando que ya está "de mítin".

Ha defendido las políticas transversales de lucha contra la despoblación y ha defendido la Ley de Dinamización del Medio Rural, "una buena ley", prometiendo ponerla en marcha para vertebrar el territorio y "conseguir que la calidad de los servicios del mundo rural sean equiparables al mundo urbano y tengan los mismos derechos".

López ha abogado por apoyar más a los pueblos más pequeños y por "repoblar" atrayendo a los 64.000 aragoneses que residen fuera de la Comunidad Autónoma, con un programa específico.