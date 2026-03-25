Villanueva de Gállego convoca la 38ª edición del Premio de Pintura Francisco Pradilla, una cita de referencia

El plazo de presentación de las obras para el Premio de Pintura Francisco Pradilla permanecerá abierto del 13 al 30 de abril. A partir del 15 de mayo se expondrán al público hasta el 28 de junio. - EUROPA PRESS

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha acogido este miércoles la presentación de la XXXVIII edición del Premio de Pintura Francisco Pradilla, un certamen impulsado por el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego que, desde su creación en 1988, se ha consolidado como una de las citas de referencia del panorama artístico contemporáneo en Aragón y a nivel nacional.

En el acto han participado la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, y la teniente de alcalde y concejal de Cultura de Villanueva de Gállego, Susana González, quienes han destacado la trayectoria, el prestigio y la proyección de un premio que cumple casi cuatro décadas de historia.

Charo Lázaro ha subrayado que alcanzar la 38ª edición "no solo demuestra la continuidad del certamen, sino que avala su claridad y prestigio", fruto del trabajo sostenido en el tiempo y de la implicación de los artistas que participan en cada convocatoria. En este sentido, ha defendido el papel de este tipo de iniciativas como herramientas clave para "dinamizar el tejido cultural local, apoyar a los creadores y acercar el arte a la ciudadanía".

La diputada ha incidido en que el Premio Francisco Pradilla actúa como una plataforma tanto para artistas emergentes como consolidados, favoreciendo el intercambio de ideas y la difusión de arte contemporáneo. "Invertir en cultura es invertir en desarrollo, cohesión social y futuro", ha afirmado, destacando el compromiso de la institución provincial con el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades.

Por su parte, Susana González ha detallado las principales características de esta nueva edición, que mantiene la dotación económica de 6.000 euros para el primer premio y 3.500 para el segundo, cuyas obras pasarán a formar parte de la colección artística municipal. En la actualidad, el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego cuenta ya con 76 piezas, fruto de las distintas ediciones del certamen.

El plazo de presentación de las obras permanecerá abierto del 13 al 30 de abril en el Ayuntamiento, mientras que el fallo del jurado se dará a conocer el 15 de mayo. Ese mismo día se inaugurará la exposicón con las 25 obras seleccionadas --de entre cerca de un centenar que se presentan cada año--, que podrá visitarse hasta el 28 de junio en la sala Francisco Pradilla de la Casa de Cultura, con acceso libre y gratuito.

Las bases del concurso exponen que cada concursante podrá presentar una sola obra original que no haya sido premiada en otro certamen. Asimismo, las obras podrán ser realizadas con técnicas y tema libre dentro de las siguientes medidas: no inferiores a 97 centímetros ni superiores a 162 en todos sus lados. El resto de condiciones se exponen en la página web del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.

UN JURADO DE PRESTIGIO

Uno de los aspectos más valorados del certamen es la composición de su jurado, integrado por figuras de reconocido prestigio en el ámbito cultural. Entre ellos se encuentran el historiador y miembro del CSIC Alfredo Rincón, el representante de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Jaime Ángel y el experto cultural, Fernando Alvira.

Como novedad, en los últimos años se ha incorporado un cuarto miembro: el ganador de la edición anterior. En esta ocasión, formará parte del jurado Bernabé Fernández Llana, vencedor en 2025, lo que refuerza el vínculo entre generaciones de artistas.

González ha expuesto que este jurado "aporta un valor añadido fundamental" y contribuye a consolidar el prestigio del premio, ampliamente reconocido por los propios participantes, que valoran especialmente el impacto que supone obtener este galardón en sus trayectorias.

UN OBSERVATORIO DE LA EVOLUCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Más allá de la competición, el Premio Francisco Pradilla se ha convertido en un auténtico observatorio de las tendencias de la pintura contemporánea. A lo largo de sus casi 40 años de historia, el certamen ha permitido lanzar una evolución del arte en España a través de las obras presentadas.

En este sentido, Susana González ha señalado que cada edición se edita un catálogo con las obras seleccionadas, lo que permite "visualizar cómo ha ido cambiando el lenguaje artístico con el paso del tiempo". Además, parte de esta colección ha sido ya expuesta en espacios como la Universidad San Jorge o el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano.

De cara al futuro, el Consistorio estudia organizar una gran exposición que reúna las 76 obras de su colección para mostrar de forma conjunta la exolución del arte contemporáneo en las últimas décadas.

UN ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE ARTISTAS Y PÚBLICO

El certamen no se limita a la exposición de obras, sino que incorpora actividades paralelas destinadas a acercar el arte al público. Entre ellas destacan los encuentros con los artistas premiados y seleccionados, que permite a los visitantes conocer de primera mano los procesos creativos y dialogar con los autores.

Asimismo, se organizan visitas guiadas y actividades educativas dirigidas a escolares, con el objetivo de fomentar el interés por la pintura entre los más jóvenes y consolidar el vínculo entre cultura y educación.

Otro de los elementos distintivos del premio es el formato de las obras, ya que se priorizan piezas de gran tamaño, lo que aporta una mayor espectacularidad a la exposición y refuerza su impacto visual.

De cara a próximas ediciones, el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego trabaja ya en nuevas iniciativas para ampliar la difusión del certamen más allá del ámbito local. Entre ellas se encuentra la actualización del catálogo virutal o la elaboración de materiales audiovisuales que permiten recorrer la trayectoria del premio.

Además, coincidiendo con el 40 aniversario de su creación, previsto para la próxima edición, se estudia incrementar la dotación económica y reforzar su proyección nacional e internacional.

El Premio de Pintura Francisco Pradilla rinde homensaje a uno de los artistas más relevantes de la pintura española del siglo XIX, autor de obras emblemáticas como 'Doña Juana la Loca' o 'La rendición de Granada', y a su vez, director del Museo del Prado.

Un año más, Villanueva de Gállego reafirma su apuesta por la cultura como motor de desarrollo y se consolida como punto de encuentro imprescindible pra la creación pictórica contemporánea.