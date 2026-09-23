Villanueva del Rebollar reúne a 50 herreros de toda España para crear un nuevo tramo de su Paseo de la Forja

El VI Encuentro Nacional de Herreros se celebrará este fin de semana con una edición dedicada a las creencias, los rituales y su vínculo con la huerta - ASOCIACIÓN CULTURAL EL REBOLLAR

VILLANUEVA DEL REBOLLAR (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

Villanueva del Rebollar de la Sierra volverá a convertirse este fin de semana en un gran taller de forja al aire libre con la celebración del VI Encuentro Nacional de Herreros, que reunirá del 25 al 27 de septiembre a alrededor de 50 artesanos procedentes de distintos puntos de España. La cita, organizada por la Asociación Cultural El Rebollar junto al Ayuntamiento y los vecinos, alcanza su sexta edición con nuevas piezas que pasarán a formar parte del patrimonio del municipio y con una programación cultural vinculada al oficio de la herrería.

El presidente de la Asociación Cultural El Rebollar, Vicente Simón, ha explicado en declaraciones a Europa Press, que el encuentro nació en 2015 a iniciativa de un herrero de la localidad con el objetivo de "relanzar un poco el oficio de la forja artística", una actividad tradicional que se había ido perdiendo en los pueblos a medida que también desaparecían muchas de las labores agrícolas que justificaban su existencia. Desde entonces, la cita se celebra con carácter bienal y ha ido creciendo desde los 30 participantes de la primera edición hasta los 50 previstos este año.

Los herreros llegarán de comunidades como Galicia, Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón, con representantes de las tres provincias aragonesas. Durante todo el fin de semana trabajarán en las calles y en la plaza de la Iglesia de Villanueva del Rebollar, donde los visitantes podrán observar en directo el trabajo artesanal con el hierro, conocer diferentes técnicas y conversar con los propios profesionales.

Simón ha destacado precisamente el carácter didáctico del encuentro, ya que permite acercarse a un oficio que "se ha ido perdiendo" y, al mismo tiempo, favorece el intercambio de conocimientos entre los propios herreros. "Les interesa conocer cómo trabajan" unos y otros, ha señalado, antes de remarcar que se generan también "sinergias y un intercambio" de técnicas durante los tres días.

CREENCIAS, TIERRA Y HUERTA

La principal novedad temática de esta edición estará relacionada con las creencias, los mitos, los rituales y la fe, tanto en su dimensión religiosa como en su vertiente más pagana , y su relación con la naturaleza y la huerta. Los participantes recibirán esta propuesta como inspiración para crear las diferentes piezas que posteriormente quedarán integradas en el entorno de la localidad.

"El mundo de la forja también va unido mucho a lo pagano, la figura del diablo que va siempre unida al oficio de herrero", ha destacado Simón, quien ha señalado que el objetivo es unir "la fe religiosa y también la fe de la tierra". De este modo, las obras de este año buscarán conectar el patrimonio inmaterial asociado a las creencias tradicionales con el paisaje y la actividad agrícola que han formado parte de la vida de los pueblos.

A diferencia de otras ediciones, en las que todas las piezas podían integrarse posteriormente en una única obra colectiva, este año cada herrero realizará su propia creación a partir de la temática propuesta. Al final, las piezas se unirán previsiblemente en un vallado situado junto a la ermita de la Purísima, del siglo XVII, recientemente restaurada.

La actuación supondrá además un nuevo avance en el denominado Paseo de la Forja, una ruta turística creada por la localidad hace varias ediciones que permite recorrer distintos parajes de Villanueva del Rebollar y descubrir las obras realizadas por los participantes en los encuentros anteriores. Las piezas se integran en el paisaje y están relacionadas con diferentes aspectos del entorno rural.

UN PASEO QUE SIGUE CRECIENDO

"Tratamos de integrar allí toda la naturaleza del pueblo y todos los temas que interesan a los vecinos, también en el ámbito rural mezclados con esa forja artística", ha asegurado Simón. Como ejemplo, ha recordado que en la edición anterior la temática estuvo relacionada con la fauna de las charcas y los herreros dejaron diferentes representaciones de animales que ahora forman parte del recorrido.

El proyecto aspira a seguir creciendo hasta llegar a la propia ermita de la Purísima. La Asociación Cultural El Rebollar plantea a futuro que este edificio, que hace unos años pasó a ser propiedad del municipio, pueda convertirse también en un espacio cultural, además de mantener su función litúrgica, con la creación de un pequeño museo dedicado a la forja artística y la herrería.

La celebración tendrá como punto de partida el viernes, 25 de septiembre, a las 22.30 horas, con la tradicional Forja Nocturna, que dará comienzo al encuentro con las fraguas encendidas y el fuego y las chispas como protagonistas. Durante el sábado y el domingo continuará el trabajo de los herreros a la vista del público, con la elaboración de s piezas que finalmente se incorporarán al patrimonio local.

La programación incluirá también actividades formativas y culturales. El sábado se desarrollará una sesión teórica y práctica sobre 'El acero en la Fragua', dirigida por el herrero Víctor Acosta, mientras que la compañía Marzomayea Teatro ofrecerá el espectáculo 'DECAPAZO', relacionado con historias populares vinculadas al mundo de la herrería, entre ellas 'El Herrero y el Diablo'. La jornada concluirá con una cena de hermanamiento entre artesanos y vecinos.

El domingo 27 se completarán los trabajos, se expondrán las piezas en la plaza y tendrá lugar la clausura oficial. Durante todo el fin de semana también habrá una oferta gastronómica de proximidad con la presencia de la 'food truck' Malacanalla en la plaza del municipio.

UN ENCUENTRO PARA DINAMIZAR EL PUEBLO

Para Villanueva del Rebollar, una localidad de alrededor de 40 habitantes, el encuentro supone una importante inyección de visitantes y una oportunidad para proyectar el municipio. Simón calcula que durante el fin de semana pueden pasar por la localidad entre 500 y 1.000 personas, lo que hace que su población "se multiplique por mucho".

El presidente de la asociación ha subrayado además que la organización implica prácticamente a todos los vecinos, desde quienes ofrecen sus casas para alojar a los herreros hasta los establecimientos y negocios locales. Los participantes también se alojan en la casa rural del municipio, en viviendas particulares y en establecimientos de localidades cercanas como Martín del Río y Utrillas, dentro de una apuesta por dinamizar el conjunto de la zona.

"Lo que tratamos es de dinamizar culturalmente al pueblo", ha resumido Simón, quien ha señalado que el encuentro permite "poner en el mapa" a Villanueva del Rebollar y dar a conocer su patrimonio. En este sentido, ha destacado que las obras realizadas en las distintas ediciones ya forman parte de diferentes puntos del municipio y contribuyen a construir una identidad propia vinculada a la forja.