Vox alerta de cuatro viviendas okupadas en Villanueva de Gállego (Zaragoza) y reclama su desalojo inmediato

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha denunciado los casos de "al menos cuatro viviendas con okupación ilegal" en Villanueva de Gállego.- VOX ARAGÓN

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha alertado de la existencia de "al menos cuatro viviendas con okupación ilegal" en Villanueva de Gállego (Zaragoza) y ha reclamado que sus ocupantes sean desalojados "inmediatamente".

Morón se ha desplazado al municipio zaragozano acompañado por los diputados autonómicos, David Arranz y Ana Pardo; el portavoz de Vox en la Diputación Provincial de Zaragoza, Carlos Rodrigo; y el vocal del Comité Ejecutivo Provincial de Zaragoza Francisco Berna.

El portavoz parlamentario ha criticado las leyes del Gobierno central, que a su juicio "protegen al delincuente y al okupa antes que al propietario". Ha asegurado que su formación cambiará esta situación "cuando estemos en el Gobierno de España".

"En Vox lo tenemos muy claro, el okupa debe ir a la calle inmediatamente", ha instado Morón, quien ha insistido en el "desamparo" que, según ha indicado, sufren los ciudadanos ante una legislación que no les ofrece suficiente protección.

INCREMENTO DE LOS CASOS

Durante su intervención, el dirigente de Vox ha afirmado que la okupación ilegal se ha incrementado en los últimos 15 años un 400 por ciento en la provincia de Zaragoza, un 700 por ciento en Teruel y un 800 por ciento en Huesca.

Morón ha utilizado estas cifras para reclamar un cambio en las políticas de vivienda y en la respuesta institucional ante los casos de ocupación ilegal.

Asimismo, ha señalado que esta situación problemática "ya no se limita a las grandes ciudades, sino que también afecta a municipios más pequeños, como Villanueva de Gállego, donde, según ha contabilizado, se han detectado, al menos, cuatro viviendas okupadas.

El portavoz de Vox ha defendido la necesidad de reforzar la protección de los propietarios y de garantizar que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda no puedan beneficiarse de recursos públicos destinados a facilitar el acceso a un hogar.

MEDIDAS EN LA LEY DE VIVIENDA

En esta línea, Morón ha avanzado que la futura Ley de Vivienda de Aragón incluirá medidas para impedir que los okupas puedan acceder a "cualquier tipo de ayuda pública en la vivienda".

El diputado ha asegurado que esta propuesta forma parte de los compromisos de su formación y ha calificado de "positivo" el pacto de gobierno con el PP alcanzado en Aragón el pasado 22 de abril, al considerar que supone un avance en la lucha contra la okupación ilegal.

Vox ha defendido que las ayudas públicas deben dirigirse a las personas que cumplen los requisitos establecidos y que no pueden utilizarse, según su planteamiento, para respaldar situaciones de ocupación ilegal.

Morón ha concluido reiterando la posición de su partido ante este fenómeno y reclamando una respuesta que, a su juicio, priorice los derechos de los propietarios y la seguridad de los vecinos.