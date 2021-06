VOX en Aragón conmemora el Compromiso de Caspe y reivindica sus enseñanzas

CASPE (ZARAGOZA), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del grupo parlamentario VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón y David Arranz, junto con el diputado provincial Carlos Rodrigo, se han unido este sábado a la conmemoración del Compromiso de Caspe y han reivindicado las enseñanzas de este "importante" acuerdo, hace ahora más de seiscientos años.

El portavoz de VOX en el Parlamento autonómico, Santiago Morón, ha dado lectura a la siguiente declaración institucional: "El Compromiso de Caspe muestra una de las cualidades esenciales del régimen de la Corona de Aragón, en el que se anteponía la legitimidad jurídica por encima de los poderes políticos".

Este principio, ha continuado, tuvo "gran influencia" en el desarrollo de la monarquía española. "El poder de las armas y la fuerza bruta, en Caspe, se transformó en el orden de la palabra y la convicción. Casi nada en un mundo regido por las guerras y la sangre. El Compromiso de Caspe nos revela lo que ocurre cuando las cosas se hacen con criterio y sentido común. Con la voluntad de las partes en sintonía y unidad", ha añadido.

El texto ha versado que la función principal del Derecho en una sociedad democrática avanzada consiste en prevenir conflictos sociales, anticipar soluciones a los retos económicos y sociales, y ofrecer certeza y seguridad jurídica en la resolución de los problemas. Para ello, la "correcta" distribución y el "necesario" equilibrio de poderes --legislativo, ejecutivo y judicial-- es la "principal garantía".

La Constitución, ha leído Morón, se ancla en este principio de separación de poderes, aunque "existen abusos, amenazas y tensiones que ponen en riesgo la necesidad de certeza jurídica".

"El ruido de la confrontación política permanente agrava la percepción ciudadana de desconcierto. Amenaza la justicia como pilar y cimiento, y pone en riesgo y peligro las libertades y derechos que tanto nos ha costado alcanzar a los españoles", ha sentenciado.

Desde VOX han explicado que recogen este legado cultural y han manifestado el compromiso de ser "firmes garantes y defensores de los valores de convivencia y orden".

Asimismo, y en una mesa informativa celebrada en la sesión vespertina en la plaza de Aragón de la localidad caspolina, los diputados de VOX se referirán al problema de la supresión de servicios ferroviarios que afecta a la zona.

SOLUCIONES A LA SUPRESIÓN DE TRENES

La formación ha declarado que los servicios que presta Renfe en la comunidad han ido empeorado en los últimos diez años y ha relatado que, en estos momentos, el Gobierno de Aragón ha decidido suprimir servicios ferroviarios en varias líneas que afectan a varios municipios de la comunidad.

En esta situación se encuentra la línea que pasa por Caspe, entre otras, y que son servicios de corta y media distancia dentro de la región. En concreto, en este lugar, se va a quitar el tren que parte de Nonaspe por la mañana, que en adelante saldrá de Caspe.

VOX ha esgrimido que la noticia "ha causado preocupación y enfado" en la zona, pues es un servicio "que hace un gran papel" a personas que van al médico, a los estudiantes y a todo el que no tiene otro medio de transporte alternativo.

"Los aragoneses lo que quieren es que con el dinero de sus impuestos, las administraciones les proporcionen buenos servicios públicos. No les importa tanto si la competencia del servicio es municipal, comarcal, provincial, autonómica, nacional o europea", ha considerado el partido, añadiendo, "lo que los aragoneses no entienden, y VOX tampoco, es que un Gobierno, tan verde y preocupado por el medio ambiente, no apueste por el ferrocarril.

Desde la formación han señalado que no entienden, por ejemplo, los cerca de seis millones y medio de euros que destina el Ejecutivo autonómico para la cooperación con países en vías de desarrollo. "¿Esto es competencia del Gobierno de Aragón? En opinión de VOX no", ha sentenciado.

Por ello, han reclamado al Gobierno aragonés que atienda las necesidades de movilidad de las poblaciones afectadas y de todos los aragoneses, "porque es su obligación y su competencia".

Asimismo, el grupo parlamentario VOX en Aragón ha exigido que los servicios Caspe-Fayón se asuman como obligación de servicio público para la mejora de la vertebración del territorio y del medio rural.