VOX en Aragón pide al Gobierno de España que solicite la suspensión inmediata del acuerdo agrícola UE-Marruecos

El grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón ha registrado una iniciativa para instar al Gobierno autonómico a que exija al Ejecutivo central que solicite la suspensión inmediata del acuerdo agrícola de la UE con Marruecos "debido al perjuicio económico que produce al campo español y aragonés".

En rueda de prensa, Morón ha expresado su apoyo a las movilizaciones del sector agrario y ha criticado que el acuerdo señalado ha permitido a Marruecos incrementar, progresivamente, su cuota de mercado en la UE, lo que en el caso del campo aragonés y de todo el sur de Europa es "especialmente grave" porque son los más afectados por "esta competencia desleal".

Ha recordado que, en 2014, el Comité Económico y Social Europeo emite un dictamen para alertar de este "impacto negativo". El diputado de VOX ha insistido en que el acuerdo UE-Marruecos "ratifica la competencia desleal" de Marruecos, donde "no hay un control estricto de los pesticidas y las condiciones laborales no son las de los trabajadores españoles, ni mucho menos, porque es habitual el trabajo infantil, que no exista un reconocimiento de los derechos laborales como en la UE".

"La consecuencia es la falta de rentabilidad de las explotaciones" en el sur de Europa, ha continuado Morón, quien ha observado que en Aragón se han dado de baja como agricultores 1.300 personas en los últimos cinco años "por falta de relevo generacional, por la falta de rentabilidad de las explotaciones, que se van abandonando".

Asimismo, Santiago Morón se ha quejado del "seguidismo del PSOE que está realizando UAGA", en alusión expresa a la dirección de la organización agraria, "no los representados".

"Es llamativo que no hagan referencia a cuestiones como la competencia desleal, que la sociedad ya reconoce como uno de los problemas, pero el PSOE sigue sin verlo y la dirección de UAGA tampoco, sino que centra sus quejas en atacar al consejero de Agricultura --Ángel Samper-- y este diputado que les está hablando", ha concluido.