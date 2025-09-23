Vox Barbastro alerta de "los recortes del PSOE a las aulas de madrugadores"

BARBASTRO (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Barbastro ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno, en la que alerta de "los recortes del PSOE a las aulas de madrugadores", proponiendo revertirlos.

En una nota de prensa, han señalado que el recorte afecta directamente al Plan Corresponsables, que hasta el curso 2024-2025 financiaba servicios como las aulas de madrugadores y aulas de tarde en centros escolares.

"Ambos servicios son considerados esenciales para las familias trabajadoras del municipio, al permitir la conciliación entre los horarios laborales y escolares", han manifestado.

Vox ha indicado que "esta reducción presupuestaria supone una pérdida de 2,63 millones de euros para Aragón, generando incertidumbre y malestar entre las familias, especialmente aquellas que ya utilizan el servicio y desconocen aún las nuevas cuotas que deberán abonar para sufragarlo por completo".

La portavoz de Vox Barbastro, Ana Barón, ha criticado la gestión tanto del Gobierno de España como del Ejecutivo autonómico: "Sabemos que el Gobierno de Aragón estaba al tanto de este recorte al menos desde mayo. Podrían haber actuado con previsión e informado con transparencia, pero han optado por que esto explote con el curso comenzado", ha considerado Barón.

Además, ha hecho notar que "la medida se ha aplicado de forma unilateral por parte del Ejecutivo central, imponiendo una cofinanciación a mitad del año presupuestario, lo que dificulta aún más la capacidad de reacción de las administraciones autonómicas y locales".

En su moción, Vox insta al Ministerio de Igualdad a restituir el 100% de la financiación para las aulas de conciliación y exige al Gobierno de Aragón que asuma la parte recortada mientras el Ejecutivo central no rectifique, "dando prioridad a las familias con ambos progenitores en situación de empleo activo".

Además, han criticado "el gasto desmedido del Gobierno central en asesores, frente a los recortes que afectan a las familias". "Mientras se eliminan ayudas esenciales, Pedro Sánchez mantiene un aparato de 1.259 asesores, de los cuales 606 trabajan directamente para él, a un coste estimado de 80 millones de euros al año".

"Si necesitan ideas para recortar, le sugerimos empezar por ahí. Bastaría con mandar al INEM a unos cuantos de esos asesores colocados a dedo para cubrir los poco más de dos millones y medio que se han recortado a las familias aragonesas", ha ironizado Ana Barón.

Por último, Vox ha advertido de que "esta situación no solo pone en peligro la conciliación laboral y familiar, sino que representa un grave retroceso en la lucha contra la despoblación, al afectar con mayor dureza a las familias del medio rural, donde la eliminación de las aulas de tarde puede obligar a algunos padres a renunciar a sus empleos o afrontar alternativas mucho más costosas".