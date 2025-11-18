Vox cree que el Gobierno de Azcón "está más en complacer al PSOE que en otra cosa"

TERUEL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón "está más en complacer al PSOE que en otra cosa" y ha reiterado que Vox no negociará con el PP los presupuestos de 2026.

"Hay que tener una responsabilidad con la gente y si los presupuestos están acordes a esa mayoría alternativa, a lo que se comprometió en el pacto de gobierno, pues veremos".

Ha recordado algunas líneas rojas para apoyar los presupuestos de 2026, como "la lucha decidida contra la inmigración ilegal en cualquiera de sus vertientes", la firma de convenios con otros países para la devolución de menas, la limpieza de los ríos y la licitación de la oficina contra la ocupación ilegal de viviendas.

"Tenemos que ver qué es lo que presentan, pero por lo que dijo el consejero de Hacienda, lo que anticipó y empezó a hablar de que habría cosas que tenían que ver con el cambio climático, con las leyes de género, con violencia de género, tal y como lo dijo, parece que están más en complacer al PSOE que en otra cosa".

"Yo entiendo que tiene que haber unos presupuestos que tengan que ver con esa mayoría alternativa a la izquierda que salió de las urnas, pero el PP se ha dedicado, sobre todo, a cortejar al PSOE", ha criticado Nolasco. "En ese sentido no sé qué va a pasar porque con el PP todo es una sorpresa y un misterio".

"PUÑALADAS TRAPERAS"

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha rechazado las "puñaladas traperas" del PP, "primero con el caso del asesor y después mintiendo el presidente de una manera descarada".

Se ha referido así a la sesión plenaria de las Cortes de Aragón en la que Azcón dijo "algo gravísimo: Que cuando yo era vicepresidente yo voté a favor de que llegaran inmigrantes ilegales a la Comunidad", cuando en realidad "lo que votamos en ese Consejo de Gobierno del año 23 fue dotar de dinero a la Sección 30 --de los presupuestos--, que es una especie de cajón desastre para emergencias de cualquier tipo, y luego ese dinero se usó para mantener a los ilegales en el Departamento de la señora Susín, pero eso fue una cosa posterior".

"Una cosa es defender en política la visión de un partido, pero otra cosa es mentir de manera descarada para darle la vuelta a la tortilla y nosotros con trileros no vamos a sentarnos porque nos parece que es algo impropio de estar en política. Eso no quiere decir lo que vaya a pasar luego con los presupuestos, veremos qué es lo que pasa".

Nolasco ha continuado indicando que Azcón "lleva año y medio anunciando que va a presentar los presupuestos". "También el año pasado dijo que los iba a presentar y no presentó ni el techo de gasto ni los presupuestos, y este año tampoco los está presentando".

"Lo que dice la ley es que hay que presentarlos en el último trimestre del año en curso, la fecha límite tendría que haber sido el 30 de septiembre, estamos ya casi a finales de noviembre y no se ha presentado nada".