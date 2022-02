VOX cree necesario adecuar la Ley del Juego de Aragón a la realidad actual

Defenderá en las Cortes una iniciativa sobre la incorporación de la perspectiva de familia a todas las políticas públicas

ZARAGOZA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, se ha mostrado a favor de modificar la ley del Juego de la comunidad autónoma, que es del año 2000, para adecuarla a la realidad actual.

"La situación ha cambiado y la regulación se tiene que adaptar", ha dicho en rueda de prensa, donde ha recordado que la semana pasada finalizó el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley de modificación de la Ley del Juego, a la que su grupo ha planteado 13 con el objetivo de "enriquecer" el texto.

El portavoz de VOX ha apoyado muchas de las novedades que introduce el proyecto de ley, como la prohibición de abrir locales de juego a menos de 300 metros de centros educativos o de ocio para jóvenes, así como el endurecimiento de los controles de acceso para menores y personas que presentan adicción al juego.

Asimismo, ha considerado positivo que se contemple un mayor control de la publicidad que exhiben los locales de juego y la adopción de medidas encaminadas a un mayor y mejor control de esta actividad.

No obstante, Morón ha comentado que las principales "amenazas" para los colectivos más vulnerables al juego, especialmente los jóvenes, "quedan fuera de esta regulación autonómica porque dependen de la estatal, como es el juego online", que se han incrementado exponencialmente, especialmente en estos dos últimos años, "y es en los adolescentes en quienes, principalmente, está haciendo mella, también en todas aquellas personas que están afectadas por la ludopatía".

ENMIENDAS

El portavoz de VOX se ha referido a sus 13 enmiendas, cuatro a la parte expositiva y nueve al articulado. Con ellas pretenden, por ejemplo, eliminar la creación de una Comisión Técnica de Coordinación Interdepartamental de Políticas de Juego.

"No nos parece necesario" puesto que ya existe la Comisión del Juego de Aragón y el sector en esta comunidad autónoma "no presenta la complejidad que presenta en otras" y por eso "no creemos que este ente vaya a aportar una mejora respecto a la coordinación", ha dicho Morón.

En lo referente a las máquinas de tipo B1, que son las que se encuentran en la hostelería, "no vemos cómo se puede garantizar la efectividad de no acceso" de quienes están inscritos en el Registro de personas prohibidas al juego. "La garantía total, entendemos, solo es posible si se involucra al personal de hostelería, lo que plantea serias dudas, tanto prácticas, como legales para implantarlas", ha dicho.

Por otro lado, ha continuado, "no nos parece oportuna la homologación obligatoria del material del juego, cuando éste ya ha sido homologado en otras comunidades autónomas".

A su parecer, debe aplicarse el criterio de confianza mutua entre Administraciones para no generar un exceso de regulación o duplicidades. "Desde Aragón no se puede incorporar mayores requerimientos limitativos al material del juego ya que eso es contrario a la necesaria unidad de mercado y produce mayor coste", ha apostillado.

Morón ha comunicado que también han desarrollado enmiendas frente al "abuso del denominado lenguaje inclusivo" en el texto del proyecto de ley.

PLENO EN LAS CORTES

El portavoz de VOX se ha referido a las iniciativas que va a tramitar su grupo en el pleno de las Cortes de Aragón de este jueves y viernes, 24 y 25 de febrero, como la proposición no de ley para incorporar de la perspectiva de familia a todas las políticas públicas.

"Para VOX en Aragón, la familia es la unidad básica de nuestra sociedad" ya que a través de ella "el individuo da sus primeros pasos en su formación y se incorpora a la sociedad", además de que es "la estructura básica de los vínculos afectivos vitales, de la solidaridad intergeneracional y factor de cohesión social", ha esgrimido Morón.

Ha agregado: "La familia, así entendida, desempeña múltiples funciones sociales y por esta razón tiene derecho a ser protegida y promovida por los poderes públicos", una circunstancia que está recogida en la normativa internacional y también en la Constitución española, ha constatado.

Por eso, VOX va a reclamar a través de su iniciativa un "apoyo expreso" a la misma mediante la inclusión de un análisis del impacto de familia, análogo al requerido para la elaboración de anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos, también en cualquier proposición legislativa, así como en la tramitación de decretos, órdenes, resoluciones, instrucciones o en las circulares de todos los entes públicos y en los actos administrativos, en especial de los contratos del sector público sujetos a la ley.

El objetivo es que las políticas de familia "sean tenidas en cuenta, de manera transversal, por todos los entes públicos en la Administración general, institucional y consultiva", ha concretado Morón.

SESIÓN DE CONTROL

El portavoz de VOX ha dado a conocer, asimismo, las preguntas que va a formular su grupo en la sesión del viernes de control al Gobierno. Al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, le cuestionarán sobre el transporte para el Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Pirámide' de Huesca.

Morón ha detallado que sus alumnos han de protagonizar esperas de hasta 35 minutos cada día desde hace un año para poder acceder al centro o regresar a su casas, cuando Faci prometió que este curso se daría solución a esta situación, algo que no ha ocurrido.

También plantearán a Faci una pregunta sobre las subvenciones para actividades ordinarias de las federaciones deportivas aragonesas, que han visto disminuidos sus ingresos "de manera importante" en las dos últimas temporadas debido al descenso del licencias por la pandemia del coronavirus y "que encuentran en una situación complicada", ha dicho el diputado.

VOX también cuestionará al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, por el futuro del aeropuerto de Huesca, para conocer "si realmente se está negociando algún proyecto con AENA y con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana" para buscar una "utilidad" a esta infraestructura, en la que se han hecho "inversiones millonarias".

Este grupo preguntará, igualmente, a la consejera de Sanidad, Sira Repollés por los problemas de la atención sanitaria en Sabiñánigo, como muestra de la "deficiente" atención sanitaria en el medio rural, y a la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, por la contratación pública del Gobierno de Aragón, en concreto, "vamos a hacer referencia a los contratos formalizados en 2021 y el carácter indefinido o no de los mismos", ha glosado Morón.