Vox critica un pacto "encubierto" entre PP y PSOE en el Ayuntamiento de Huesca que "compromete" la ciudad hasta 2028

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HUESCA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió, ha alertado de la existencia de un acuerdo político 'de facto' entre el Partido Popular y el Partido Socialista, "reconocido públicamente, que ha quedado en evidencia" tras la abstención del PSOE en la aprobación de los remanentes del presupuesto de 2025.

Durante los últimos años, el PSOE ha basado su discurso en criticar la baja ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, avisando que millones de euros quedaban sin invertir y señalando los remanentes como prueba de una gestión deficiente y de una ciudad paralizada. Sin embargo, ahora permite con su abstención la aprobación de esos mismos remanentes, justificándolo en una supuesta "responsabilidad institucional".

José Luis Rubió, ha sido contundente al indicar que "lo que antes era un fracaso de gestión, hoy lo sostienen en nombre de la responsabilidad" y ha trasladado la pregunta de si "esa responsabilidad no existía cuando denunciaban la situación, o es que ahora consiste en sostener al Partido Popular"

Desde Vox han asegurado que "no han cambiado ni los datos ni los remanentes, sino la posición política del PSOE". Además, han detectado que este "giro" no es puntual como ha reconocido la portavoz socialista, Silvia Salazar, al indicar que "este entendimiento con el Partido Popular se proyecta más allá del presente, extendiéndose hasta los años 2027 y 2028", ha apostillado Rubió.

En este sentido, el portavoz del grupo municipal de Vox ha advertido a los oscenses al indicarles que "deben saber que este no es un acuerdo puntual. Es un modelo de gobierno que se quiere consolidar en el tiempo, donde uno gobierna sin mayoría y el otro garantiza su estabilidad", ha descrito.

ESTABILIDAD

Vox Huesca considera que este cambio de posición se produce en un contexto en el que "se están redefiniendo equilibrios internos" dentro del Ayuntamiento, incluyendo aspectos relacionados con la organización y funcionamiento de los grupos municipales.

Cuestiones que, aunque en la actualidad no están formalmente planteadas, podrían evolucionar en el futuro en elementos como el número de dedicaciones exclusivas o los recursos asignados.

"Cuando las posiciones políticas cambian de forma tan brusca, es legítimo preguntarse qué hay detrás. Y los ciudadanos tienen derecho a exigir transparencia", ha añadido el portavoz.

Los hechos, según Vox, son claros al comentar que "el PP no tiene mayoría suficiente para gobernar por sí solo, el PSOE ha optado por garantizar su estabilidad y ambos están construyendo un escenario político conjunto que los ciudadanos no han votado", ha sintetizado.

En este sentido, Vox Huesca afirma que la situación actual deja el mensaje claro de cara al futuro de que "hoy en Huesca ha quedado claro que la única oposición real es Vox, porque mientras PP y PSOE avanzan hacia posiciones cada vez más coincidentes, los oscenses empiezan a ver que, de cara a las próximas elecciones municipales, ambos representan en la práctica lo mismo", ha concluido Rubió.

El portavoz de Vox ha concluido al avanzar que seguirá avisando de cualquier acuerdo que anteponga intereses políticos a los intereses de los ciudadanos y continuará defendiendo una "alternativa firme, transparente y sin concesiones para Huesca".