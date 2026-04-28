Vox defenderá tres mociones centradas en mejoras directas de los barrios rurales y al centro de Zaragoza

Archivo - El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, David Flores - VOX - Archivo

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox defenderá en el pleno de este mes de abril tres mociones que se focalizan en aplicar mejoras directas en los barrios rurales, como el de San Juan de Mozarrifar; y también en el centro de la ciudad de Zaragoza entre las que figuran la plaza de San Miguel, la calle Pablo Cerbuna y un plan especial de asfaltado.

El concejal de Vox, David Flores, ha explicado que entre las iniciativas que llevará al pleno destaca la que atañe al barrio rural de San Juan de Mozarrifar, en la que se hacen eco de las reivindicaciones vecinales y que "es uno de los muchos de Zaragoza que necesitan y requieren de infraestructuras y de inversiones".

En concreto, se ha referido a los problemas reiterados de abastecimiento de agua, con averías que han dejado a miles de vecinos sin suministro en varias ocasiones. También precisa una mejora en una señalización horizontal "muy deteriorada", con un mobiliario urbano envejecido o incluso roto, un vallado escolar provisional que se sigue sin sustituir y un plan de asfaltado "insuficiente que deja crecer los baches", ha enumerado.

David Flores ha destacado la obra del pabellón del centro de mayores y ludoteca, "que lleva aproximadamente dos años y medio paralizado y que aún está sin finalizar, a pesar de que se hizo una licitación urgente y ha sido una cuestión muy demandada por los vecinos".

DESENCUENTRO CON LA DPZ

En rueda de prensa, Flores ha comentado que el Ayuntamiento de Zaragoza, lleva un año y medio sin el convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza.

"Un desencuentro --ha añadido-- que se ha producido entre el Gobierno municipal del PP y el PSOE de la DPZ con consecuencias negativas para los barrios rurales, ya que ha habido muchas intervenciones e iniciativas que no se han llevado a cabo".

Ha relatado que desde Vox han intentado "mitigar" las consecuencias de este desencuentro entre el Gobierno municipal y DPZ, mediante una partida presupuestaria específica de un millón de euros que han introducido tanto en los presupuestos de 2025 como en el 2026.

Esta cuantía "ha mitigado en alguna medida este desencuentro entre el Gobierno municipal y la Diputación Provincial, pero se ha quedado muy corto para cubrir todas las necesidades que tienen los barrios rurales en general y, en concreto, el barrio rural de San Juan de Mozarrifar", ha observado David Flores.

PREOCUPACIÓN POR LA CIUDAD

El concejal de Vox ha enumerado otras mociones que desde este grupo municipal se llevarán al pleno de abril y que atañen a demandas vecinales.

Una de las iniciativas versará sobre la plaza San Miguel para incluir mejoras que, dentro de las posibilidades, se puedan incorporar al desarrollo de las obras. En concreto, defenderán mejorar los accesos a los garajes de la zona de la plaza de San Miguel.

Otra propuesta se refiere a las plazas de aparcamiento de la calle Pablo Cerbuna que con la reforma eliminará "muchas plazas de aparcamiento" y se desconoce donde se van a trasladar o cómo se van a compensar y desde Vox sugieren que las afectaciones para los vecinos "sean las mínimas posibles".

Otra moción aborda una campaña especial de asfaltado "muy necesaria" en Zaragoza porque en comparación con otras ciudades, como Sevilla, invierte muchísimo menos en el mantenimiento de las calles y del firme.

Zaragoza viene invirtiendo del orden del millón, millón y medio de euros al año en este tipo de campañas, cuando ciudades como Sevilla han llegado a invertir incluso hasta 20 millones de euros, con lo cual hay una diferencia "muy significativa" que se traduce en un "deterioro creciente" de la calzada y en un mantenimiento "insuficiente", ha comprobado.

"Estas son las mociones que vamos a llevar al Pleno de este jueves, todas vinculadas a demandas vecinales, con necesidades reales de los usuarios y con lo que nosotros consideramos que es el municipalismo real, que es intentar solucionar y dar respuesta a las necesidades reales y a las peticiones reales de los vecinos", ha zanjado.