VOX denuncia ante la Fiscalía el Clúster del Maestrazgo y solicita la suspensión de la tramitación administrativa

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

VOX ha presentado una denuncia ante el Ministerio Fiscal, solicitando la suspensión de la tramitación administrativa del "megaproyecto" del Clúster del Maestrazgo, con el que varias empresas pretenden instalar, en unas mil hectáreas de esta comarca turolense, 125 aerogeneradores, más de 20 parques eólicos y dos plantas fotovoltaicas. El portavoz del grupo parlamentario de este partido en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha aseverado que llevarán este asunto "hasta las últimas consecuencias".

La denuncia va dirigida contra el director general de Política Energética y Minas; la ministra de Transición Ecológica; la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental; y el secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de España, "por delitos muy variados que dimanan del megaproyecto" del Clúster del Maestrazgo, ha expuesto en rueda de prensa el portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco.

Entre las actuaciones del Clúster que VOX ha llevado a la Fiscalía, Nolasco ha destacado "la deforestación masiva de árboles con afectación a varias especies de flora y fauna, y la vulneración de espacios protegidos", zonas de especial protección para las aves (ZEPA), Lugares de Interés Comunitario (LIC) y el Geoparque del Maestrazgo, "reconocido por la UNESCO", además de que "se incumple muchísima normativa" en relación al patrimonio natural, la biodiversidad y directivas de la UE.

Alejandro Nolasco ha alertado contra "los 'lobbies' que esquilman a la provincia de Teruel por intereses espurios, oscuros, en terceros países", todo ello "con ayuda del bipartidismo, la extrema izquierda y algunos regionalistas", manifestando: "Somos la única voz que se planta ante esta tropelía por el camino penal".

El portavoz parlamentario de VOX ha emplazado a "parar esta especulación tremenda, que no va a hacer otra cosa que llevar a la región a la ruina", añadiendo que estas empresas dan una previsión de un 80% de pérdidas: "Pasará como con el ladrillo". "Es lo que le falta a la provincia de Teruel" porque "no tenemos carreteras, no tenemos autovías, no tenemos incentivos económicos para que la gente se quede en la provincia y ahora quieren acabar con la belleza del Geoparque del Maestrazgo, cuando la gente va a los pueblos a jubilarse y encontrarse con la naturaleza".

"De nada sirve que lleguen miles de empresas si hay un erial asqueroso sin flora ni fauna", ha enfatizado Alejandro Nolasco, orgulloso de que VOX haya sido el primer partido en presentar la denuncia ante la Fiscalía.