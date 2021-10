VOX despliega varias mesas informativas en la provincia de Zaragoza para dar a conocer su proyecto político

ZARAGOZA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

VOX ha desplegado este sábado, 2 de octubre, varias carpas informativas en varias localidades de la provincia de Zaragoza para dar a conocer su proyecto político. En concreto, en la capital aragonesa han estado presentes en la plaza de España y en el Parque Grande José Antonio Labordeta. En esta última ubicación ha tenido lugar la XIV Feria del Consejo Juventud Zaragoza.

Además, la formación ha estado instalado mesas en la plaza Santiago Castillo de Casetas, en el frontón de Sos del Rey Católico y el plaza El Bulevar de Cuarte de Huerva.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX Zaragoza y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Julio Calvo, ha resaltado la importancia de este tipo de acciones a pie de calle para que los ciudadanos conozcan al partido.

"Cuando hicimos las primeras mesas, la gente daba un rodeo para evitarnos; a los pocos meses, la gente daba un rodeo para acercarse a preguntar e interesarse. Yo creo que las mesas han contribuido mucho a darnos presencia y visibilidad", ha comentado Calvo.

En estos espacios, ha dicho el presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX, las personas se acercan a preguntar por cuestiones como "la violencia callejera, el tema de la 'okupación', los presupuestos, la carestía de la vida, el incremento del IPC y los precios de la electricidad".

En este sentido, ha ejemplificado, que este sábado en la mesa colocada en la plaza de España han compartido espacio con los trabajadores de las ambulancias, que tienen un conflicto laboral, y "hemos estado hablando con ellos y nos han comentado los problemas que arrastran", ha puntualizado.

VOX EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA

Calvo, como portavoz municipal de VOX en el Consistorio zaragozano, se ha referido a las actuaciones que necesita, en su opinión, la ciudad: "Lo primero que hay que hacer es bajar impuestos, porque no es razonable que mientras está subiendo el IPC y disminuyen los ingresos de familias y empresas se suban los impuestos".

Para poder realizar esa bajada de impuestos, el Ayuntamiento tiene que acometer un "drástico" plan de ahorro, ha considerado Calvo, porque "no puede seguir gastando en competencias impropias, en políticas de alimentación sostenible, en miles de folletos y revistas que no llegan a los ciudadanos y no les resuelve ningún problema, y en obras que nadie pide".

En este aspecto, ha ejemplificado que el Consistorio "se sacó de la manga" las obras de la plaza Santa Engracia, que "no estaban ni siquiera presupuestadas y de repente deciden acometerlas cuando no hay ninguna demanda social sobre ello". Frente a esto, ha indicado el portavoz del grupo municipal de VOX, hay actuaciones que realizar "de urgencia" en la zona de Zamoray-Pignatelli.

Por último, Calvo ha manifestado que el Gobierno PP-Cs debe exigirle al Gobierno de Aragón que "le pague todo el dinero que le debe". "No es posible que el Ayuntamiento preste unos servicios en Zaragoza que en otras ciudades de Aragón los está prestando el Gobierno de Aragón. No es razonable que, por ejemplo, tengamos un Instituto Aragonés de la Mujer y el Ayuntamiento tenga la Casa de la Mujer", ha sentenciado.