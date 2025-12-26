Vox exige la cancelación de la cátedra Forestalia de la Universidad de Zaragoza

El diputado de Vox Juan Vidal en la concentración frente a las oficinas de Forestalia en Zaragoza. - VOX

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes Juan Vidal ha exigido este viernes al Gobierno de Aragón y a la Universidad de Zaragoza "la cancelación y cierre de la cátedra Forestalia en Energías Renovables y Competitividad Industrial", creada el 4 de junio de 2024.

Vidal ha expresado que "mientras la UCO investiga a Forestalia por irregularidades y presunta corrupción, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, todavía no ha emitido ninguna explicación sobre la relación de su Gobierno con esta empresa, a pesar de haber ido juntos en proyectos durante toda la legislatura".

El diputado de Vox ha analizado que "se puede deducir que Forestalia montó la cátedra para limpiar su imagen pública a costa del prestigio de la Universidad de Zaragoza y ocultar una gestión, cuanto menos, opaca".

Ha recordado que, tras la creación de la Cátedra Forestalia, un grupo de 55 profesores e investigadores "emitió una carta de protesta al rectorado, denunciando la utilización de dicha cátedra por parte de Forestalia para el blanqueamiento de su imagen pública ante la destrucción medioambiental y paisajística que provocaban sus instalaciones de renovables".

"El anterior rector, José Antonio Mayoral, compareció en las Cortes de Aragón a petición de Vox, aunque rehusó contestar a las preguntas, basándose en la autonomía de la Universidad y argumentos de la Agenda 2030", ha contextualizado.

"Ante la sorpresa de Vox, el Departamento de Universidades del Gobierno de Aragón apoyó al rector y a la formación de esta cátedra en Unizar, ignorando las protestas de los profesores e ignorando los compromisos del PP en la campaña autonómica de 2023", ha subrayado.

VIDAL APUNTA UN CAMBIO "DE 180 GRADOS"

Para Vidal, "a partir de la celebración del Foro Sella en 2023, organizado por Forestalia y con la participación de Azcón, se produjo un cambio de 180 grados en la política sobre renovables del Gobierno de Aragón".

Ha argumentado que "desde ese evento, el Gobierno del PP comienza a impulsar macroproyectos con Forestalia".

Del mismo modo, ha afirmado que "los centros de datos de Virginia que Azcón visitó en noviembre requieren de una conexión estable a centrales nucleares y gas de ciclo combinado", en contrapartida a los argumentos del ejecutivo autonómico relativos a que "los centros de datos llegan a Aragón por su abundante energía renovable".