Vox exige habilitar "información detallada" sobre las promociones VPO en la web institucional del Gobierno aragonés

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha exigido este lunes el cumplimiento de la iniciativa aprobada en las Cortes para la "publicidad de todas las promociones de Viviendas de Protección Oficial". Se trata de una iniciativa aprobada el 3 de junio de este año en la Comisión de Vivienda, que incluía "habilitar un espacio en la web institucional para la publicación actualizada y detallada de todas las promociones de VPO en Aragón".

Rouco ha añadido que este espacio debe "incluir todas las particularidades posibles", como es el caso de "quién las promueve, los requisitos, ubicación, plazos, características y en qué fase se encuentran". "Y más, teniendo en cuenta que la comercialización puede empezar antes de las obras", ha añadido.

La parlamentaria ha reconocido que el consejero de Fomento y Vivienda, Octavio López, afirmó en una sesión plenaria en septiembre que la web de publicidad de las viviendas protegidas "ya estaba en marcha". La diputada de Vox ha negado ese punto, tras "comprobar que no es así". Ha alertado que "no está toda la información, más allá del nombre de la promotora y un número de teléfono". Por el contrario, ha echado en falta "un enlace de acceso que informe de todas las características", por lo que "no se cumplen los requisitos que se aprobaron el 3 de junio".

"Vísteme despacio, que tengo prisa", ha expresado dirigiéndose al consejero de Vivienda, a quien ha acusado de "no decir toda la verdad, o contar sólo una parte de la verdad". Ha analizado que "en un bien de primera necesidad como es la vivienda", el Gobierno de Aragón "no puede sembrar indicios de poca transparencia". Es por ello por lo que ha instado al ejecutivo autonómico a "garantizar el derecho de todos los ciudadanos de acceder a la información completa sobre la vivienda protegida", en condiciones de "igualdad y transparencia".

"PP, PSOE y quienes les han apoyado en los distintos gobiernos son los responsables de no haber gestionado, planificado y urbanizado todo el suelo urbanísticamente activo que cada año debería haber salido al mercado. Ahora, en estos momentos de urgencia, instamos a tener toda la transparencia posible para que todos los ciudadanos puedan acceder a toda la información", ha insistido a modo de conclusión.