Vox exige retirar la segregación por sexo y el "adoctrinamiento" de los cursos de formación del Ayuntamiento de Zaragoza

Archivo - El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha dejado clara la postura de su Grupo frente a la actual oferta formativa municipal en la Comisión de Políticas Sociales al exigir la retirada de la segregación por sexo y el "adoctrinamiento" de los cursos de formación municipal.

Martínez ha calificado de "positiva" la existencia de formaciones técnicas enfocadas al empleo real, pero ha criticado con dureza la inclusión de contenidos "ideológicos y la exclusión" de solicitantes en función de su sexo.

"¿Me quieren explicar por qué un curso de fontanería básica tiene que estar cerrado por sexo? ¿Qué gana esta ciudad impidiendo que un parado se apunte a una formación municipal que podría darle trabajo?", ha cuestionado el concejal. "Si lo que buscan es la corresponsabilidad en el hogar -ha añadido-- no tiene sentido separar a los ciudadanos. Lo útil es que aprendan juntos, que es exactamente lo que van a tener que hacer luego en sus casas", ha dicho.

CURSOS PENSANDO EN SECTORES DE ALTA DEMANDA

Armando Martínez ha elogiado el grueso de la oferta formativa, destacando los 34 cursos que ofrecen capacitación en sectores de alta demanda, como el transporte, la electricidad o la fontanería, impartidos directamente en zonas industriales como el polígono Plaza.

Sin embargo, ha señalado que "no es admisible destinar recursos públicos a la formación de criterio en lugar de enseñar un oficio" al argumentar que un ayuntamiento "tiene que enseñar a soldar, pero un Ayuntamiento no enseña o no tiene que enseñar a pensar", ha diferenciado Armando Martínez.

A su parecer es "intolerable" que el Ayuntamiento de Zaragoza utilice el dinero del contribuyente para "formar" a personas adultas en un determinado marco sobre la sexualidad. Cursos como 'Violencia contra las mujeres', o 'Diversidad sexual' "no aportan capacitación laboral ni conciliación; constituyen una imposición ideológica que no debe financiarse públicamente", ha subrayado.

Asimismo, ha calificado de "sorprendente" y "contraproducente" que la totalidad de los cursos de la convocatoria "impongan" como requisito obligatorio ser hombre o ser mujer. En este sentido ha criticado que "reservar plazas exclusivas según el sexo para talleres de cocina o reparaciones domésticas no corrige estereotipos, sino que genera el efecto inverso avalado por la propia Administración".

TRES PROPUESTAS CONCRETAS

Para solucionar estas deficiencias, Armando Martínez ha trasladado tres propuestas concretas a la Comisión de Políticas Sociales que pasan por eliminar de "forma inmediata" el requisito de sexo en los cursos de oficios: reconvertir las horas destinadas a los talleres ideológicos en nuevas plazas de empleo; y publicar detalladamente las listas de inscripción del sorteo para comprobar la demanda real de los ciudadanos.