Vox insiste en hacer una auditoría de gestión municipal para evitar duplicidades y gastos superfluos

Publicado 01/07/2019 12:52:44 CET

ZARAGOZA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha insistido en hacer una auditoría de gestión para evitar duplicidades, solapamientos, estructuras redundantes tanto en el funcionamiento interno de la administración local como con otras administraciones, como el Gobierno de Aragón.

Además de evitar generar gastos superfluos el ahorro que podría conllevar se destinaría a la prestación de servicios y atender las necesidades en las que es competente el Ayuntamiento de la ciudad.

En declaraciones a Europa Press, Julio Calvo ha explicado que la auditoría económica se hace "constantemente" por otras instancias como la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas o el propio interventor municipal en los balances de ejecución presupuestaria, mientras que la auditoría de gestión "es para erradicar duplicidades, corregir errores e insuficiencias", ha puntualizado.

"No se ha hecho nunca y yo esto lo he hablado con el entonces candidato del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, y otros miembros de su candidatura, como la ahora consejera municipal de Presidencia, Hacienda e Interior, María Navarro". "Yo les dije que en Vox éramos partidarios de una auditoría económica y también de gestión".

Julio Calvo ha dudado de la Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza sea el órgano que tenga que llevar a cabo este cometido que le ha encomendado el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos. "No creo que sea competencia del interventor, ni que sea su función, ni que tenga medios para esa auditoría. No se si se tendría que externalizar, pero entonces hay que ver el coste, no vaya a ser que cueste más que los ahorros que se puedan derivar".

Ha considerado que esta evaluación se podría realizar por áreas a cargo de los propios técnicos municipales, de quienes ha recordado que son conocedores de ciertas duplicidades como la concesión de instalación de carpas en las fiestas del Pilar que, en su día, dependía de Cultura la del Parking Norte de la Expo, pero la de Valdespartera era de Servicios Públicos.

Julio Calvo también ha pedido conocer si existen retrasos en la concesión de licencias urbanísticas y otras autorizaciones

administrativas y si se ha cuantificado el coste económico para la sociedad, además se ha preguntado si se puede evitar.

IMPROPIAS

El portavoz municipal de Vox ha exigido solventar las competencias impropias que ejerce el Ayuntamiento y que deberían ejecutar otras administraciones, en concreto el Gobierno de Aragón.

"Hay que saber lo que cuesta asunción de competencias impropias y qué administración se debe hacer cargo además de comparar el coste que supone el gestionarla desde una u otra administración".

En este sentido ha citado que el ayuntamiento de Zaragoza tiene el Instituto para el Fomento de Empleo y la Formación (IMEFEZ), cuando el Gobierno de Aragón cuenta con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). Esta duplicidad se repite en otros organismos dedicado a la igualdad de género o la juventud, ha apostillado Julio Calvo.

"No se trata de desmantelar servicios, pero si ver las duplicidades y acometerlo de forma más eficiente y con los mismos recursos atender más necesidades mediante una mejora de la gestión".

MOCIÓN

Julio Calvo ha avanzado que esta propuesta la defenderán en una moción que presentarán en el primer pleno que se programe en este mandato.

Precisamente, la organización interna, la distribución de los espacios en las dependencias municipales, y el personal a cargo de caga grupo municipal son aspectos que se debaten en la Junta de Portavoces, que la pasada semana mantuvo su primera reunión y que este lunes han vuelto a retomar.

"No hay nada cerrado. Todo sigue abierto" ha subrayado Calvo para añadir que los portavoces de los grupos municipales se volverán a reunir con la intención y "voluntad" de llegar a acuerdos a lo largo de esta semana.