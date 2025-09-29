Vox pide a Azcón que se oponga a la regularización por arraigo: "Premia la inmigración ilegal"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, junto a las concejalas Elena Fernández y Verónica Luz. - VOX

TERUEL 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reclamado este lunes al Gobierno de Jorge Azcón que se oponga a la figura del arraigo, que se ha convertido, en su opinión, "en una regularización encubierta y masiva que premia la permanencia ilegal y alimenta el efecto llamada a la inmigración ilegal".

En declaraciones a los medios de comunicación junto a la Oficina de Extranjería de Teruel, Nolasco ha asegurado que "bajo esta figura, se fomentan fraudes y atajos legales como empadronamientos sin títulos e vivienda, parejas de hecho y matrimonio de convivencia, reagrupaciones familiares sin control y contratos laborales ficticios".

El dirigente de Vox ha considerado, tras el acto celebrado en Murcia este fin de semana, que "el PP está muy asustado por las encuestas porque no tienen un discurso creíble". "Ayer copiaron el discurso de Vox", ha asegurado.

Por ello, ha dicho que les lanza "un guante" para que se posicionen contra la figura del arraigo para obtener la residencia legal en España.

Ha señalado que "el número de extranjeros con residencia por arraigo ha aumentado un 650% en 5 años en España, pasando de 43.848 personas en marzo de 2020 a 328.841 en marzo de 2025, de acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", y ha añadido que la reforma del Reglamento de Extranjería en 2024 "pretende la regularización masiva encubierta de casi un millón de ilegales en 3 años".

Por todo ello, Nolasco ha apuntado que "una figura que se concibió como herramienta puntual para situaciones extraordinarias, se ha terminado convirtiendo en una vía que fomenta abusos y fraudes por quienes han accedido a España de manera ilegal".

"Mientras miles de aragoneses sufren el paro, la falta de vivienda o salarios bajos", el Gobierno de España "da oxígeno a las mafias de tráfico de personas y pone en riesgo la inseguridad y los servicios públicos en nuestros barrios", ha agregado, por lo que el Ejecutivo aragonés "no puede mirar para otro lado".

En consecuencia, ha insistido que Vox defenderá una iniciativa en las Cortes de Aragón para "que el Gobierno de Aragón se muestre favorable a la supresión de la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido ilegamente a España".

Del mismo modo, la iniciativa incluye que el Gobierno de Aragón "se muestre a favor de la expulsión inmediata de todos aquellos extranjeros que hayan entrado ilegalmente", así como "a la supresión de cualquier tipo de financiación a entidades o ONGs que colaboren con las mafias del tráfico de seres humanos".